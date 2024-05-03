2024'ün ilk dört ayındaki ihracat rakamları belli oldu! Savunma Sanayii rekora koşuyor

03 May 2024 16:21 - Güncelleme : 03 May 2024 16:24

Açıklanan listede Savunma ve Havacılık Sanayisi alanında ilk dört ayda yapılan ihracat rakamı 1 milyar 340 milyon 777 bin dolar olduğu öğrenildi.

İLK DÖRT AYDA 2 MİLYARA YAKLAŞILDI!

Türkiye’de son 20 yılda yapılan Savunma ve Havacılık sanayisine yapılan yatırımlar her geçen sene artarak devam ederken dünyada da dikkat çekmeye başladı. Türkiye ürettiği yerli ve milli insansız hava araçları, ateşli silahlar, uçak gemileri ve savaş uçaklarıyla, dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdi. 2023 yılında toplamda 5.5 milyar dolar ihracat rakamıyla rekor kıran Türkiye, 2024 yılının ilk dört ayında ise 1 milyar 340 milyon 777 bin dolar seviyesine ulaştı.

2024’ün ilk dört ayında Savunma ve Havacılık alanında gerçekleşen ihracat rakamları şöyle: