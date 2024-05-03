03 May 2024 16:21 - Güncelleme : 03 May 2024 16:24
2024'ün ilk dört ayındaki ihracat rakamları belli oldu! Savunma Sanayii rekora koşuyor
Türkiye İhracatçılar Meclisi, 2024 yılının ilk dört ayında gerçekleşen ihracat rakamlarını açıkladı. Listede dikkat çeken Savunma ve Havacılık Sanayisi alanında yapılan ihracat rakamları, Türkiye’nin bu alanda dünya ülkeleri ile yarışın içinde olduğunu gösterdi.
Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
Açıklanan listede Savunma ve Havacılık Sanayisi alanında ilk dört ayda yapılan ihracat rakamı 1 milyar 340 milyon 777 bin dolar olduğu öğrenildi.
İLK DÖRT AYDA 2 MİLYARA YAKLAŞILDI!
Türkiye’de son 20 yılda yapılan Savunma ve Havacılık sanayisine yapılan yatırımlar her geçen sene artarak devam ederken dünyada da dikkat çekmeye başladı. Türkiye ürettiği yerli ve milli insansız hava araçları, ateşli silahlar, uçak gemileri ve savaş uçaklarıyla, dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdi. 2023 yılında toplamda 5.5 milyar dolar ihracat rakamıyla rekor kıran Türkiye, 2024 yılının ilk dört ayında ise 1 milyar 340 milyon 777 bin dolar seviyesine ulaştı.
2024’ün ilk dört ayında Savunma ve Havacılık alanında gerçekleşen ihracat rakamları şöyle:
- OCAK: 330 milyon 244 bin dolar
- ŞUBAT: 301 milyon 661 bin dolar
- MART: 358 milyon 293 bin dolar
- NİSAN: 350 milyon 578 bin dolar
Kaynak: tgrthaber.com