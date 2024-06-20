2025'in sonunda çıkacak Elektrikli Ferrari 500 bin doların üzerinde olacak

20 Haziran 2024 17:03 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 17:02

Otomobil devleri elektrikli araçlara geçişi sürdürüyor.

Dünyanın ilk Elektrikli Ferrari modelinin 2026 başlarında çıkması bekleniyor.

Elektrikli Ferrari daha çıkmadan öngörülen fiyatı adeta gündem oldu. Ferrari'nin ilk elektrikli modelinin fiyatı dudak uçuklatacak.

Ferrari'nin ilk elektrikli otomobilinin 500 bin doların üzerinde olması bekleniyor.

DÜNYANIN İLK ELEKTRİKLİ FERRARİSİ OLACAK

Ferrari'nin ilk elektrikli otomobili 2025'in sonunda çıkacak.

Ferrari'nin ilk elektrikli modelinin fiyat etiketi de belli oldu.

Fiyatın Ferrari'nin mevcut modelleri için 350 bin euro olan ortalama satış fiyatının çok üzerinde olması bekleniyor.

Reuters'in konuya aşina kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İtalyan gözde en az 500 bin euro (535 bin dolar) olacak.

Aracın üretimi Ferrari'nin memleketi Maranello'da (İtalya'nın kuzeyinde) kurulan yeni tesiste yapılacak.

Kaynaklar fabrikanın üç ila dört ay içinde tamamen faaliyete geçeceğini aktardı.

Şirket kısa vadede toplam üretimi yılda 20 bin araca çıkarmak istiyor.

Elektrikli aracın yüksek performanslı bir süper araba mı yoksa bir SUV mi olacağına dair henüz net bir bilgi gelmedi.