2025'te Avrupa'da emlak yatırımı yapılacak en iyi ülkeler

02 Ocak 2025 11:01 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 11:07

Litvanya, yüksek kira getirisi ve düşük vergileriyle 2025'teki en iyi yatırım noktası olarak öne çıkıyor. Estonya ve Romanya da cazip seçenekler arasında yer alırken, Belçika, Fransa ve Yunanistan ise yüksek vergiler ve düşük getirilerle yatırımcıları zorlayacak.

2025 yılı için Avrupa​'da emlak yatırımı yapmak isteyenler için hangi ülkelerin en kârlı olduğunu merak ediyor. Yeni yapılan bir araştırma, Avrupa'da gayrimenkul yatırımlarında en iyi geri dönüşü sağlayacak ülkeleri ortaya koydu. Bu araştırma, emlak vergileri, kira gelirleri ve yatırım getirisi gibi önemli faktörleri inceledi. Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri, özellikle Litvanya​ ve Macaristan​, 2025'te emlak yatırımı yapmak isteyenler için en iyi seçenekler olarak öne çıkıyor.

Litvanya: Yatırımcılar İçin En İyi Tercih

Birleşik Krallık'tan 1st Move International adlı taşınma şirketinin yaptığı araştırmaya göre, Litvanya, gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için en iyi ülke olarak öne çıkıyor. Litvanya'nın başkenti Vilnius, %5.65'lik yüksek bir kira getirisi vaat ediyor. 2015 yılına göre kira fiyatları ülkede %170 oranında artmış durumda. Ayrıca, kira gelirine uygulanan vergi oranı sadece %15. Yabancı yatırımcılara mülk satın almakta herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. 2024'ün ikinci çeyreğinde emlak fiyatları %10'dan fazla artmış. Bu artışın devam etmesi bekleniyor, bu da yatırımcılar için iyi bir fırsat sunuyor.

Estonya: Yüksek Kira Getirisiyle Yatırımcıları Çekiyor

Estonya​ da yatırımcılar için ikinci en iyi seçenek olarak öne çıkıyor. Estonya'da, yabancıların gayrimenkul satın alması serbest. Vergi oranları düşük olsa da, kira fiyatları oldukça yüksek. Bu da yılda %4.5'lik bir kira getirisi sağlıyor. 2024 yılı itibarıyla emlak fiyatları %6.7 artmış durumda. Bu artışın devam etmesi bekleniyor.

Romanya: Düşük Ekstra Maliyetlerle Yüksek Getiri

Romanya, düşük satın alma maliyetleri, düşük kira geliri vergisi (sadece %10) ve yüksek kira getirisi (%6.46) ile yatırımcılar için cazip bir seçenek. 2024'te emlak fiyatları önemli ölçüde arttı. Bu trendin devam etmesi bekleniyor.

İrlanda: Yüksek Kira Fiyatlarıyla İyi Bir Yatırım Fırsatı

İrlanda, yüksek kira fiyatları nedeniyle emlak yatırımı yapmak isteyenler için cazip bir pazar. Ancak, vergi oranlarının yüksek olması, yıllık net gelirden bir miktar kayıp anlamına gelebilir. İrlanda, inşa edilecek yeterli ev sayısının olmaması nedeniyle bir konut kriziyle karşı karşıya. Bu da emlak fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

Macaristan, Polonya ve Slovenya: Yüksek Kiralarla Yatırımcılara Kazandırıyor

Macaristan, Polonya ve Slovenya gibi Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri de emlak yatırımı yapmak isteyenler için iyi fırsatlar sunuyor. Özellikle Macaristan'da kiralar 2015 yılına göre %180 oranında arttı. Bu ülkelerde emlak fiyatları, 2024'ün son çeyreğinde Macaristan'da %9.8, Polonya'da %17.7 ve Slovenya'da %6.7 arttı.

Emlak Yatırımında En Zayıf Ülkeler: Belçika, Fransa ve Yunanistan

Yapılan araştırmaya göre, emlak yatırımı yaparken en düşük getiri sağlayacak ülkeler ise Belçika, Fransa ve Yunanistan. Belçika, Avrupa'nın en yüksek işlem maliyetlerine sahip ülkelerinden biri. Kira gelirinden alınan vergi oranı %50'ye kadar çıkabiliyor. Fransa ise, yüksek vergi oranları ve satın alma maliyetleri ile yatırımcıları zorlayabiliyor. Fransa'da kira gelirine uygulanan vergi oranı ortalama %18.28. Yunanistan da yüksek satın alma maliyetleri ve %33'ü aşan kira gelir vergisi ile yatırımcılar için cazip bir seçenek değil.

Nerelerde Emlak Satın Almak İstiyorlar?

Emlak satın almak isteyenlerin en çok ilgisini çeken ülkeler ise İspanya ve Portekiz. Yapılan araştırmalara göre, 2023-2024 yıllarında İspanya, 279.000 emlak satın alma araması ile en çok tercih edilen ülke oldu. İspanya'da yabancı yatırımcılar için avantajlı vergi oranları sunuluyor. Portekiz de 270.000'den fazla arama ile ikinci sırada yer aldı. Ancak bu iki ülkedeki artan popülerlik, yerel halk için uygun fiyatlı konut sıkıntısına yol açmış durumda. Portekiz'de konut fiyatları 2015'ten bu yana neredeyse %70 arttı.