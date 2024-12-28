Gümüş fiyatı 2025'te altını sollayacak! Altın ve gümüş rekabeti kızıştı

28 Aralık 2024 11:58 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 12:12

Gümüş, endüstriyel talepteki dalgalanmalara rağmen 2025’te yeniden altını geride bırakabilir. Uzmanlar, güçlü ekonomiler ve yeşil enerji dönüşümünün gümüş talebini artıracağını öngörüyor. Ancak piyasa, ABD'nin politikalarından kaynaklı risklerle karşı karşıya.

Borsa İstanbul'dan yeni hamle! Gümüş, platin ve paladyum için karar verildi: 16 Aralık'ta hayata geçecek

Borsa İstanbul'dan yeni hamle! Gümüş, platin ve paladyum için karar verildi: 16 Aralık'ta hayata geçecek

Gümüş​, 2024 yılında emtia piyasalarında en güçlü performansı sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Ancak 2025​ yılına dair beklentiler hem umut verici hem de belirsizliklerle dolu. Analistler, sanayi talebindeki olası düşüşe rağmen gümüşün, yılın ikinci yarısında tekrar parlayabileceğini düşünüyor.

ABD​ ve Çin​ Ekonomileri Talebi Artırabilir

TD Securities’in 2025 raporuna göre, ABD ve Çin ekonomilerinin toparlanması, özellikle yılın ikinci yarısında gümüş talebini artıracak. Bu talep artışı, mevcut gümüş stoklarının azalmasına ve fiyatların yükselmesine yol açabilir. Raporda, gümüş fiyatlarının yıl sonunda 36 dolar/ons seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor.

Yatırımcılar İçin Kritik Uyarılar

Uzmanlar, gümüşün fiyat​ hareketlerinde büyük dalgalanmalar yaşanabileceği konusunda uyarıyor. Walsh Trading’den Sean Lusk, gümüş fiyatlarının 2025 yılında inişli çıkışlı bir seyir izleyeceğini, ancak bu geri çekilmelerin alım fırsatı yaşatabileceğini belirtti. Lusk, “Gümüş fiyatları 25 dolar seviyelerine gerilerse bu, iyi bir alım fırsatı olabilir” dedi.

Sanayi talebinde düşüş beklentisi

Gümüş, hem değerli metal hem de sanayi metali olarak görülüyor. Ancak, Biden dönemindeki yeşil enerji teşviklerinin azalması ve olası ticaret savaşları, sanayi talebini olumsuz etkileyebilir. Barchart.com’dan Darin Newsom, ABD’nin elektrikli araçlar (EV) ve yeşil enerji konusunda geri adım atmasının, gümüşün sanayi tarafındaki talebini baskılayabileceğini vurguladı.

Altın ile Yarış Devam Edecek

Heraeus Precious Metals analistleri, gümüşün 2025 yılında yeniden altından daha iyi performans gösterebileceğini belirtti. Ancak, gümüş fiyatlarının altına göre daha büyük dalgalanmalara açık olduğunu hatırlattılar. Özellikle, 28-40 dolar/ons arasında değişen bir fiyat aralığı öngörülüyor.

Küresel Gelişmeler ve Gümüşün Geleceği

Analistler, küresel ekonomideki gelişmelerin gümüş fiyatlarını nasıl etkileyeceğini yakından izliyor. ABD’nin sanayi talebinde çekimser kalmasına rağmen, Avrupa ve gelişmekte olan ülkelerin yeşil enerji yatırımları gümüş için olumlu bir faktör olabilir.