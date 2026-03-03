2026 emekli bayram ikramiyesinde zam olacak mı? Emekli bayram ikramiyesi son durum

Emekli bayram ikramiyesi 2026 yılı için tekrar gündemde. Ramazan Bayramı yaklaşırken emekli bayram ikramiyesine artış gelecek mi sorusu Türkiye genelinde milyonlarca kişi tarafından inceleniyor. TBMM’ye sunulan yeni yasa teklifinde ikramiye artışı olup olmadığına ilişkin değerlendirme AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den geldi. SGK tarafından resmi ödeme takvimi henüz duyurulmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, bayram ikramiyelerinin genellikle dini bayramdan yaklaşık bir hafta önce hesaplara yatırıldığı görülmektedir. 2026 yılında Ramazan Bayramı 20–22 Mart tarihlerinde kutlanacak. Bu çerçevede emekli bayram ikramiyesinin 9–13 Mart haftasında yatırılması öngörülüyor. Kesin tarihler SGK’nın açıklamasıyla netlik kazanacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI NE KADAR?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis’te gerçekleştirdiği basın toplantısında, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren yasa teklifinde emekli bayram ikramiyesine yönelik bir artış maddesinin bulunmadığını belirtti. Güler, Orta Vadeli Program kapsamında bütçe disiplinine dikkat edilmesi gerektiğini vurgularken, hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı için 4’er bin liralık ödemenin sürdürülebilmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yaklaşık 150 milyar liralık kaynak aktarıldığını anımsattı. Ek bir artış için yeni finansman gereksiniminin doğacağını ifade eden Güler, küresel ekonomik şartların ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın bütçe dengeleri üzerinde baskı yarattığını dile getirdi.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyesi; SGK’dan yaşlılık, malullük, vazife malullüğü ve ölüm aylığı alan hak sahiplerine veriliyor. Ayrıca sürekli iş göremezlik geliri olanlar da bu çerçevede yer alıyor. Bunun yanı sıra şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru siviller ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi ödemesinden faydalanıyor. Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi kapsamında yapılan bu ödeme, yılda iki defa Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yapılıyor.