2026'da altın piyasasında büyük değişim kapıda!

28 Ocak 2025 10:40 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 10:44

2026’da dijital altın dönemi başlıyor! Genç yatırımcılara hitap edecek bu teknolojiyle altın fiyatları yükselebilir. Uzmanlara göre, blok zinciri tabanlı dijital altın piyasayı kökten değiştirecek. Ayrıca, gümüş de altının yükselişine eşlik edebilir.

Dünya altın piyasasında köklü bir değişim yaşanmak üzere. Fiore Group CEO’su Frank Giustra'ya göre, bu değişim altın fiyatlarını yukarı çekebilir. Giustra, bu konuyu Future Minerals Forum’da Kitco’nun kıdemli madencilik editörü Paul Harris ile konuştu. Özellikle, blok zinciri tabanlı dijital altının genç kuşağın ilgisini nasıl çekeceği ve değerli metallerin geleceğini nasıl dönüştüreceği üzerinde durdu.

Giustra, Dünya Altın Konseyi Başkanı David Tate ile yaptığı son görüşmede önemli detaylar öğrendiğini belirtti. "Beş yıldır bu proje üzerinde çalışıyorlar; dünya çapındaki en büyük 20 külçe bankasıyla ortak hareket ediyorlar" diyen Giustra, 2025 yılının bu altyapının kurulma dönemi olacağını söyledi. 2026 yılında ise dijital altının piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

DİJİTAL ALTIN ÇAĞI BAŞLIYOR

Dijital altın, bölünebilir ve anında transfer edilebilir olacak. Bu da teknolojiyi iyi kullanan, genç yatırımcılara daha cazip hale getirecek. Giustra, yeni neslin altın piyasasına çekilmesi için teknolojinin daha erişilebilir kılınması gerektiğini vurguluyor. Ticari bankaların da bu süreçteki rolü büyük olacak.

“Altın, Uluslararası Ödemeler Bankası nezdinde birinci sınıf bir varlık, ancak ticari bankalar için aynı durum söz konusu değil” diyen Giustra, ticari bankaların altını teminat olarak kullanmak istediklerinde ciddi değer kaybına uğradığını belirtti. Dijital altının devreye girmesiyle birlikte, bankalar altınlarını diğer birinci sınıf varlıklar gibi teminat olarak kullanabilecek. Bu da altını dünya genelinde daha cazip hale getirecek.

Giustra’ya göre, bu değişiklikler altını küresel olarak daha çekici kılacak. Dijital altın olmadan bile, merkez bankalarının sürekli altın alımları ve de-dolarizasyon hareketi, altının değerini artıracak.

ALTIN VE GÜMÜŞ PİYASALARI: NELER BEKLENİYOR?

Frank Giustra, altın madenciliği sektörünün de pazarlama stratejilerini modernleştirmesi gerektiğini düşünüyor. Kripto sektörünün genç yatırımcıları nasıl cezbettiğine dikkat çeken Giustra, madencilik sektörünün bu konuda geri kaldığını ifade etti.

Gümüş hakkında ise farklı dinamiklere sahip olduğunu belirtti. Gümüşün fiyatı daha çok ticari taleplerle, özellikle de güneş paneli talebiyle şekilleniyor. Altın gibi doğrudan Doğu’nun etkisinde değil. Ancak Giustra, gümüş fiyatlarının da altınla birlikte yükseleceğini ve patlayıcı bir boğa piyasasında altını geride bırakabileceğini öngörüyor.

KANADA MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE ZOR GÜNLER

Giustra, Kanada’nın madencilik sektörüne yönelik de eleştirilerde bulundu. Sermaye yetersizliği ve zorlu düzenlemelerden bahseden Giustra, Kanada’nın küresel madencilik finansmanındaki liderliğini kaybettiğini vurguladı. “Kanada, dünya madencilik finansmanının lideriydi, ancak artık değil. Bunun büyük kısmı Kanada’nın politikaları ve madencilik sektörü için olumsuz ortamla ilgili” dedi.

Kanada’da daha kısa izin süreleri ve daha fazla altyapı geliştirme gibi politika değişikliklerine ihtiyaç olduğunu belirtti. Ayrıca, Kanada hükümetinde olası değişimlerle, daha muhafazakar bir yönetimin kaynak sektörünü canlandıracak politikalar getireceğine dair umudunu dile getirdi.