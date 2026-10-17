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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 01:28
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 01:28

2027 bütçesinde savunma, sağlık, şehit yakınları ve gazilere güçlü destek

2027 yılı bütçe teklifinde savunma sağlık ve sosyal destek programları öne çıktı. Şehit yakınları ve gaziler için 30 milyarlık kaynak tahsis edilmesi planlandı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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2027 bütçesinde savunma, sağlık, şehit yakınları ve gazilere güçlü destek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 01:28
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 01:28

2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yapılan derlemeye göre, hazine varlıklarının ve yükümlülüklerinin yönetimi programı kapsamında gelecek yıl için bütçeden 4 trilyon 530 milyar 105 milyon 298 bin lira ayrıldı.

Bütçe ödeneklerinin program kapsamındaki dağılımında 2 trilyon 887 milyar 445 milyon 846 bin lira ile ikinci sırayı alırken, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi programına 2 trilyon 386 milyar 863 milyon 121 bin lira tahsis edilmesi planlandı.

Bütçeden ulusal savunma ve güvenlik için 2 trilyon 180 milyar 183 milyon 814 bin lira, tedavi edici sağlığa 1 trilyon 539 milyar 469 milyon 928 bin lira ayrılması öngörüldü.

2027 bütçesinde savunma, sağlık, şehit yakınları ve gazilere güçlü destek

ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİ DE ÖNCELİKLİ KALEMLERDEN

Araştırma, geliştirme (AR-GE) ve yenilik programı da bütçede öne çıkan başlıklardan oldu. Birçok alanda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinde büyük katkısı olan araştırma, geliştirme ve yenilik çalışmalarına 2027 yılında 125 milyar 949 milyon 860 bin lira ayrıldı.

Uzay ve havacılık programının 2027 bütçesinden aldığı pay 24 milyar 587 milyon 454 bin lira olarak belirlendi.

Çocukların korunması ve gelişiminin sağlanması programı da bütçede önceliklendirilen alanlardan oldu. Söz konusu program için 2027 yılı bütçesinden 76 milyar 539 milyon 734 bin lira ayrılması öngörüldü.

Merkezi yönetim bütçe ödeneklerinin programlara göre dağılımında şehit yakını ve gaziler için 30 milyar 25 milyon 113 bin lira tahsis edilmesi kararlaştırıldı.

Kadının güçlenmesi de bütçe ödeneğinde ayrı bir program ile desteklenen başlıklar arasında yer aldı. Bu programa 2027 yılında 11 milyar 61 milyon 59 bin lira ayrıldı.

2027 yılı merkezi yönetim bütçesinde öne çıkan bazı programlar ve teklif tutarları (lira) şöyle:

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ETİKETLER
#sosyal güvenlik
#Ulusal Savunma
#Araştırma Geliştirme
#Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi
#Hazine Varlıkları
#Ekonomi
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