21 Haziran 2024 döviz fiyatları... Güncel Kapalıçarşı Dolar ve Euro fiyatı
Haftanın son günü olan 21 Haziran Cuma 2024 günü Kapalıçarşı döviz fiyatları milyonlarca yatırımcı tarafından araştırılıyor. Dolar ve Euro’nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında “Euro kaç TL?” ve “1 Dolar kaç TL?” gibi soruları aratıyor.
Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri araştırılıyor.
Anlık 21 Haziran döviz kurundaki en güncel gelişmeler, Dolar alım ve satım fiyatları belli oldu. Haftanın son günü olan 21 Haziran 2024 günü Kapalıçarşı döviz fiyatları milyonlarca yatırımcı tarafından araştırılıyor.
Dolar, ABD’de ekonominin yavaşladığına dair kanıtlara rağmen Avrupa’daki siyasi belirsizlikten korunmak isteyen yatırımcıların desteğiyle 2024’ün en yüksek seviyelerinde seyrediyor.
İşte 21 Haziran 2024 Cuma gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları…
EURO DOLAR KAÇ TL?
Dolar/TL saat 07:11 itibarıyla 32,8280 (alış) 32,8474’ten (satış) işlem görüyor.
Euro ise aynı saat itibarıyla 35,2182 TL seviyelerinde.
ABD Doları: 32,82 (Alış) - 32,84 (Satış)
EURO: 35,20 (Alış) - 35,21 (Satış)
STERLİN: 41,44 (Alış) - 41,46 (Satış)
21 HAZİRAN KAPALIÇARŞI DÖVİZ KURU FİYATI
İsviçre Frangı 36,85 - 36,88
Japon Yeni 0,2073 - 0,2067
Suudi Arabistan Riyali 8,6812 - 8,7247
Danimarka Kronu 4,6796 - 4,7031
Avustralya Doları 21,7019 - 21,8107
Kanada Doları 23,8169 - 23,9362
İsveç Kronu 3,1048 - 3,1212
Ruble 0,3722 - 0,3741