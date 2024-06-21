21 Haziran 2024 döviz fiyatları... Güncel Kapalıçarşı Dolar ve Euro fiyatı

21 Haziran 2024 09:13 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 09:37

Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri araştırılıyor.

Anlık 21 Haziran döviz kurundaki en güncel gelişmeler, Dolar alım ve satım fiyatları belli oldu. Haftanın son günü olan 21 Haziran 2024 günü Kapalıçarşı döviz fiyatları milyonlarca yatırımcı tarafından araştırılıyor.

Dolar, ABD’de ekonominin yavaşladığına dair kanıtlara rağmen Avrupa’daki siyasi belirsizlikten korunmak isteyen yatırımcıların desteğiyle 2024’ün en yüksek seviyelerinde seyrediyor.

İşte 21 Haziran 2024 Cuma gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları…

EURO DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL saat 07:11 itibarıyla 32,8280 (alış) 32,8474’ten (satış) işlem görüyor.

Euro ise aynı saat itibarıyla 35,2182 TL seviyelerinde.

ABD Doları: 32,82 (Alış) - 32,84 (Satış)

EURO: 35,20 (Alış) - 35,21 (Satış)

STERLİN: 41,44 (Alış) - 41,46 (Satış)

21 HAZİRAN KAPALIÇARŞI DÖVİZ KURU FİYATI

İsviçre Frangı 36,85 - 36,88

Japon Yeni 0,2073 - 0,2067

Suudi Arabistan Riyali 8,6812 - 8,7247

Danimarka Kronu 4,6796 - 4,7031

Avustralya Doları 21,7019 - 21,8107

Kanada Doları 23,8169 - 23,9362

İsveç Kronu 3,1048 - 3,1212

Ruble 0,3722 - 0,3741