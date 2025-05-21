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 | Bengü Sarıkuş

22 ayar gram altın satılmıyor mu? Beklenen açıklama geldi

Güncel altın fiyatları için yoğun mesai harcayan tüketiciler arasında 22 ayar gram altın bulunmadığına dair bir söylenti dolaşıyor. Kuyumcular, özellikle Kuyumcukent gibi merkezlerde 22 ayar gram altına ulaşımda hiçbir sorun olmadığını belirtiyor. İşte detaylar...

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22 ayar gram altın satılmıyor mu? Beklenen açıklama geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 17:04

Son günlerde 22 ayar gram altının piyasada bulunmadığına dair çıkan söylentilerine kuyumcular açıklık getirdi. Bu söylentinin asılsız olduğunu belirten kuyumcular, düğünlerde en çok talep edilen altının ise 22 ayar gram altın olduğunu söylediler.

Fiyat Farkı: 250-300 TL
24 ayar gram altın: 4.180 TL

22 ayar gram altın: 3.950 TL

Fiyat farkı, ayar oranından kaynaklanıyor.

Son günlerde 22 ayar gram altının piyasada bulunmadığına dair çıkan söylentilere açıklık getiren Kuyumcu Nasır Amcalar, bu durumun sadece söylenti olduğunu belirtti. Ellerinde 22 ayar gram altın olduğunu vurgulayan Amcalar, "Bulma konusunda hiçbir problem yok. Burası Kuyumcukent, nereye gitseniz ellerinde vardır. Özellikle düğün sezonlarında bu tür altına yoğun talep oluyor. 24 ayar gram altın ile 22 ayar gram altın arasında 250-300 TL fark oluyor" dedi.

22 ayar gram altın satılmıyor mu? Beklenen açıklama geldi

EN ÇOK HANGİ TİP ALTIN TERCİH EDİLİYOR?

Piyasada 22 ayar gram altının bulunmama konusunun sadece söylenti olduğunu belirten Kuyumcu Nasır Amcalar, "Elimizde 22 ayar gram altınlarımız mevcut. Bulma konusunda hiçbir problem yok. Burası Kuyumcukent nereye gitseniz ellerinde vardır. Düğünlerde en çok talep edilen 22 ayar gram altın oluyor. 22 ayar gram altınlar iki türlü paketleniyor. Birincisi 24 ayar gibi paketleniyor, ikincisi ise çeyrek altınlar gibi olan basımı oluyor. Çeyrek altın gibi olan 1 gramlara daha çok talep oluyor. Aralarında bir fark yok. Biri kapalı kutuda bir diğeri ise kulplu takı için daha uygun. 24 ile 22 gram altın arasında da 250-300 TL fark oluyor. 24 ayar gram altın şu anda 4 bin 180 TL, 22 ayar gram altın ise 3 bin 950 TL’den satılıyor. Yatırım açısından 24 ayara talep var takı içinse 22 ayara talep oluyor. Aralarındaki fark tamamen ayarından dolayı oluyor. Sadece 1 gramın altında olan altınları bulmakta zorluk çekiyoruz. Onlarda darphane tarafından basımı yasak olduğu için bulamıyoruz" şeklinde konuştu.

22 ayar gram altın satılmıyor mu? Beklenen açıklama geldi

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#Ekonomi
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