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 | İrem Çınar

22 Mayıs, Finansal Okuryazarlık Günü ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle 22 Mayıs, her yıl 'Finansal Okuryazarlık Günü' olarak kutlanacak.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 17:09

Finansal Okuryazarlık Günü ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genelgede, "Dijitalleşme ile birlikte çeşitlenen finansal ürün ve hizmetlere yönelik yatırımcıların ve finansal tüketicilerin bilgi düzeyinin artırılarak piyasa risklerine karşı korunabilmeleri ve bilinçli tercihler yaparak isabetli kararlar alabilmeleri için eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin geniş kitlelere ulaştırılması elzemdir.

22 Mayıs, Finansal Okuryazarlık Günü ilan edildi

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Bu kapsamda finansal eğitimin sürekli hale getirilmesi ile finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması; giderek karmaşık hale gelen finansal piyasaların bilinirliğini ve farklı kesimlerin finansal piyasalara güvenli bir şekilde katılım olanağını artırarak, ekonomik kalkınmamıza da katkı sağlayacaktır.

5/6/2014 tarihli ve 29021 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/10 sayılı Genelge ile 'Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları' çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ülke çapında yürütülen finansal eğitim eylem planı çalışmalarında koordinatör kurum olarak görevlendirilmiştir.

22 Mayıs, Finansal Okuryazarlık Günü ilan edildi

Finansal okuryazarlık bilincinin ve finansal farkındalığın artırılması ile konunun daha geniş kitlelere duyurulması amacıyla her yıl Sermaye Piyasası Kurulunun koordinasyonunda 22 Mayıs tarihi 'Finansal Okuryazarlık Günü' olarak kutlanacaktır.

Finansal Okuryazarlık Günü kapsamında düzenlenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim" ifadeleri yer aldı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Finansal okuryazarlık nedir?
Bireylerin bütçe yapma, tasarruf(1), borç alma ve yatırım(2) gibi anahtar finansal kavramlar hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu bilgileri kararlarında kullanabilme becerisidir.
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#Ekonomi
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