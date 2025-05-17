Mevduat faizleri zirveye koşuyor! Bankada parası olanlar dikkat: İşte 600 bin TL'nin aylık getirisi

Bankalar mevduat faiz oranlarını yukarı yönlü revize etti. Faizlerdeki artışla birlikte, 600 bin TL'nin 32 günlük getirisi dikkat çekici seviyelere ulaştı. Peki, hangi banka en yüksek faizi veriyor? 600 bin TL’yi 32 günlüğüne yatıran ne kadar kazanç elde ediyor? 600 bin TL’lik bir yatırım 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Hangi banka en yüksek faiz oranını sunuyor? İşte 17 Mayıs 2025 itibarıyla en yüksek mevduat faiz oranını sunan bankalar ve bu bankaların sağladığı kazançlar...
Merkez Bankası'nın politika faizinde artışa gitmesi ve dövizden TL’ye dönüşü cazip hale getiren yeni uygulamaları, yatırımcıların rotasını yeniden TL mevduata çevirdi. Bu gelişmelerin etkisiyle, mevduat faizleri son dört ayın en yüksek seviyelerine ulaştı. Özellikle 32 günlük vadeli TL mevduat faizleri, bazı bankalarda yüzde 53 seviyesine kadar yükseldi.
Uzmanlara göre, enflasyonla mücadelede kararlılıkla sürdürülen sıkı para politikası, faiz oranlarının bir süre daha yüksek seviyelerde kalmasına neden olabilir. Bu durum, birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için vadeli mevduatı yeniden cazip hale getiriyor. Birikimlerini mevduatta değerlendirmeyi düşünenler ise bankaların sunduğu faiz oranlarını yakından takip ediyor.
İşte 17 Mayıs 2025 itibarıyla en yüksek mevduat faiz oranını sunan bankalar…
Faiz Oranı: %48,5
Vade Sonu Tutar: 621.685TL
Net Kazanç: 21.685TL
Faiz Oranı: %48
Vade Sonu Tutar: 621.462TL
Net Kazanç: 21.462TL
Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 621.909TL
Net Kazanç: 21.909TL
Faiz Oranı: %51
Vade Sonu Tutar: 622.803TL
Net Kazanç: 22.803TL
Faiz Oranı: %50
Vade Sonu Tutar: 622.356TL
Net Kazanç: 22.356TL
Faiz Oranı: %42
Vade Sonu Tutar: 618.779TL
Net Kazanç: 18.779TL
Faiz Oranı: %42,5
Vade Sonu Tutar: 619.003TL
Net Kazanç: 19.003TL
Faiz Oranı: %51
Vade Sonu Tutar: 622.803TL
Net Kazan: 22.803TL
Faiz Oranı: %53
Vade Sonu Tutar: 623.698TL
Net Kazanç: 23.698TL
Faiz Oranı: %39,5
Vade Sonu Tutar: 617.661TL
Net Kazanç: 17.661TL
Faiz Oranı: %51
Vade Sonu Tutar: 622.803TL
Net Kazanç: 22.803TL
Faiz Oranı: %33
Vade Sonu Tutar: 614.755TL
Net Kazanç: 14.755TL
Faiz Oranı: %47
Vade Sonu Tutar: 621.015TL
Net Kazanç: 21.015TL
Faiz Oranı: %52
Vade Sonu Tutar: 623.250TL
Net Kazanç: 23.250TL
Faiz Oranı: %53
Vade Sonu Tutar: 623.698TL
Net Kazanç: 23.698TL
Faiz Oranı: %52
Vade Sonu Tutar: 623.250TL
Net Kazanç: 23.250TL
Faiz Oranı: %47
Vade Sonu Tutar: 621.015TL
Net Kazanç: 21.015TL
(Sınırsız Hesap)
Faiz Oranı: %34,29
Vade Sonu Tutar: 615.332TL
Net Kazanç: 15.332TL
Faiz Oranı: %50
Vade Sonu Tutar: 622.356TL
Net Kazanç: 22.356TL