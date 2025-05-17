Mevduat faizleri zirveye koşuyor! Bankada parası olanlar dikkat: İşte 600 bin TL'nin aylık getirisi

Bankalar mevduat faiz oranlarını yukarı yönlü revize etti. Faizlerdeki artışla birlikte, 600 bin TL'nin 32 günlük getirisi dikkat çekici seviyelere ulaştı. Peki, hangi banka en yüksek faizi veriyor? 600 bin TL’yi 32 günlüğüne yatıran ne kadar kazanç elde ediyor? 600 bin TL’lik bir yatırım 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Hangi banka en yüksek faiz oranını sunuyor? İşte 17 Mayıs 2025 itibarıyla en yüksek mevduat faiz oranını sunan bankalar ve bu bankaların sağladığı kazançlar...

Merkez Bankası'nın politika faizinde artışa gitmesi ve dövizden TL’ye dönüşü cazip hale getiren yeni uygulamaları, yatırımcıların rotasını yeniden TL mevduata çevirdi. Bu gelişmelerin etkisiyle, mevduat faizleri son dört ayın en yüksek seviyelerine ulaştı. Özellikle 32 günlük vadeli TL mevduat faizleri, bazı bankalarda yüzde 53 seviyesine kadar yükseldi.

Uzmanlara göre, enflasyonla mücadelede kararlılıkla sürdürülen sıkı para politikası, faiz oranlarının bir süre daha yüksek seviyelerde kalmasına neden olabilir. Bu durum, birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için vadeli mevduatı yeniden cazip hale getiriyor. Birikimlerini mevduatta değerlendirmeyi düşünenler ise bankaların sunduğu faiz oranlarını yakından takip ediyor.

İşte 17 Mayıs 2025 itibarıyla en yüksek mevduat faiz oranını sunan bankalar…

AKBANK

Faiz Oranı: %48,5

Vade Sonu Tutar: 621.685TL

Net Kazanç: 21.685TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %48

Vade Sonu Tutar: 621.462TL

Net Kazanç: 21.462TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: %49

Vade Sonu Tutar: 621.909TL

Net Kazanç: 21.909TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %51

Vade Sonu Tutar: 622.803TL

Net Kazanç: 22.803TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %50

Vade Sonu Tutar: 622.356TL

Net Kazanç: 22.356TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %42

Vade Sonu Tutar: 618.779TL

Net Kazanç: 18.779TL

ENPARA

Faiz Oranı: %42,5

Vade Sonu Tutar: 619.003TL

Net Kazanç: 19.003TL

ODEA

Faiz Oranı: %51

Vade Sonu Tutar: 622.803TL

Net Kazan: 22.803TL

FİBABANKA

Faiz Oranı: %53

Vade Sonu Tutar: 623.698TL

Net Kazanç: 23.698TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %39,5

Vade Sonu Tutar: 617.661TL

Net Kazanç: 17.661TL

ING

Faiz Oranı: %51

Vade Sonu Tutar: 622.803TL

Net Kazanç: 22.803TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %33

Vade Sonu Tutar: 614.755TL

Net Kazanç: 14.755TL

ON PLUS

Faiz Oranı: %47

Vade Sonu Tutar: 621.015TL

Net Kazanç: 21.015TL

TEB

Faiz Oranı: %52

Vade Sonu Tutar: 623.250TL

Net Kazanç: 23.250TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %53

Vade Sonu Tutar: 623.698TL

Net Kazanç: 23.698TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %52

Vade Sonu Tutar: 623.250TL

Net Kazanç: 23.250TL

N KOLAY

Faiz Oranı: %47

Vade Sonu Tutar: 621.015TL

Net Kazanç: 21.015TL

(Sınırsız Hesap)

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı: %34,29

Vade Sonu Tutar: 615.332TL

Net Kazanç: 15.332TL

GETİR FİNANS

Faiz Oranı: %50

Vade Sonu Tutar: 622.356TL

Net Kazanç: 22.356TL