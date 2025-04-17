3 günde 256 dolar! Altın fiyatı için tarihi rakam

Altın fiyatları, geçtiğimiz haftanın ilk günü olan 7 Nisan Pazartesi gününü 195 dolarlık bir kayıpla kapatmıştı. Ancak ne olduysa o günden sonra oldu. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde yaşanan kesintisiz yükselişle Haziran vade kontratları toplamda 256 dolar arttı. Bu hareket yalnızca kayıpların telafisi değil, aynı zamanda 3.254,90 dolar ile yeni bir tüm zamanların zirvesi anlamına geldi.

GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞI: YATIRIMCILAR ALTINA KOŞUYOR

Bu haftaya ise dalgalı başlayan altın, Pazartesi günü 28 dolar geriledikten sonra Salı günü 20 dolarlık bir toparlanma yaşadı. Asıl patlama ise bugün geldi. Haziran kontratları, 110,80 dolarlık (yüzde 3,41) artışla 3.354,40 dolardan kapanarak yeni bir zirveye imza attı.

Trump’ın ithalat tarifeleriyle birlikte, yatırımcılar hem yüksek enflasyon beklentisi hem de küresel ekonomik yavaşlama riski karşısında altını tercih ediyor. Özellikle ithal malların fiyatlarını artıracak bu politikaların tam etkisi henüz bilinmiyor. Bu da yatırımcılarda klasik bir refleksi tetikliyor: Altına sığınmak.



Son aylarda altını destekleyen bir diğer faktör de doların zayıflamasıydı. Ancak bugünkü sıçramada doların etkisi sınırlı kaldı. Dolar endeksi yalnızca yüzde 0,57 düşerek 99,025 seviyesine geriledi. Bu da altının günlük kazancının yalnızca yüzde 16,4’ünü açıklıyor.

2025 başından bu yana Haziran vadeli altın yüzde 24,75 değer kazandı. Bu artışın yaklaşık yüzde 36’sı doların zayıflamasından kaynaklansa da geri kalanı tamamen yatırımcının altına olan güçlü inancına bağlanıyor.

BORSALARDA KAN KAYBI

Diğer yandan ABD borsalarında moraller bozuk. Dow Jones bugün yüzde 1,74, NASDAQ yüzde 2,99, S&P 500 ise yüzde 2,24 değer kaybetti. Yıl başından bu yana S&P 500 yüzde 10,88, NASDAQ yüzde 15,11 ve Dow Jones yüzde 7,69 düşüşte.