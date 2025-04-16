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 | Kübra Çelepi

Yaz aylarında sürpriz patlayabilir! Türkiye'ye dev yatırım yolda

Dev yatırım kararı geldi. Çinli BYD ve Chery'nin ardından bir dünya devi daha rotasını Türkiye'ye çevirdi. Çinli otomotiv markası Avrupa'daki ilk fabrikasını Türkiye'ye kurma kararı aldı. 2025 yazında resmi ilan edilecek yatırıma göre, yıllık 100.000 araç kapasitesine sahip fabrika 12 ila 16 ay içinde üretime başlayacak. Türkiye'nin otomotiv tecrübesi, stratejik konumu ve Avrupa Birliği ile olan Gümrük Birliği anlaşması, Çinli firmann bu kararı vermesindeki önemli etkenler oldu.

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KAYNAK:
KARAR
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 15:08
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 15:15

Çinli otomotiv devi MG Motor, Avrupa'daki ilk fabrikasını kurmak için Türkiye'yi en güçlü aday olarak gösterdi. 2025 yazında resmi açıklanmasının beklenen yatırımla, yıllık 100.000 araç üretim kapasitesine sahip bir fabrika kurulacak. Türkiye, Çinli otomotiv devlerinin gözdesi olmaya devam ediyor.

Yaz aylarında sürpriz patlayabilir! Türkiye'ye dev yatırım yolda

MG TÜRKİYE’YE Mİ GELİYOR?

Karar'da yer alan habere göre, Çinli otomotiv devi MG Motor, Avrupa’daki ilk fabrikasını kurmak için Türkiye’yi en güçlü aday olarak belirledi. BYD ve Chery’nin ardından MG’nin de rotasını Türkiye’ye çevirmesi, otomotiv sektöründe heyecanı zirveye taşıdı.

2025 YAZINDA RESMİYET KAZANABİLİR

  • MG’nin 2025 yazında kararını resmi olarak açıklaması bekleniyor.
  • Planlanan fabrika, yıllık 100.000 araç üretim kapasitesine sahip olacak.
  • Onay süreci sonrası hedef: 12-16 ay içinde üretime başlamak.

Bu gelişmelerin Türkiye’yi sadece bir montaj üssü değil, Avrupa pazarının kalbi haline getirmesi bekleniyor.

Yaz aylarında sürpriz patlayabilir! Türkiye'ye dev yatırım yolda

HEYECAN TEK FABRİKAYLA SINIRLI DEĞİL

Üstelik ikinci fabrika ihtimali masada. MG’nin ikinci bir fabrika planladığı konuşuluyor.

  • Her biri 100 bin kapasiteli iki tesis
  • Türkiye bu iki dev yatırımdan birine ya da belki de her ikisine ev sahipliği yapabilir.
Yaz aylarında sürpriz patlayabilir! Türkiye'ye dev yatırım yolda

NEDEN TÜRKİYE?

MG’nin Türkiye’ye göz kırpmasının arkasında sağlam gerekçeler var:

  • Otomotiv deneyimi ve kalifiye iş gücü
  • Stratejik konum: Avrupa, Asya, Orta Doğu’ya yakınlık
  • Gümrük Birliği avantajı: AB pazarına kolay erişim
  • Düşük üretim maliyetleri ve lojistik kolaylığı
Yaz aylarında sürpriz patlayabilir! Türkiye'ye dev yatırım yolda

ÇİNLİ DEVLERİN TÜRKİYE İLGİSİ BÜYÜYOR

  • BYD, 2024 Temmuz’da Türkiye’de fabrika kuracağını açıkladı.
  • Chery, Haziran 2024’te yatırım sinyalini verdi.
  • Şimdi sırada MG var.

Çinli markalar, fiyat avantajı ve güçlü satış ağıyla Türkiye’ye yerleşmeye kararlı görünüyor.

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MISIR MI TÜRKİYE Mİ? SOSYAL MEDYA KAFA KARIŞTIRIYOR

Bazı iddialar MG’nin Mısır’ı tercih edeceğini söylüyor, ama şu ana kadar resmi bir açıklama yok. Tüm gözler SAIC grubundan gelecek 2025 yaz duyurusuna çevrildi.

YEPYENİ MODELLER DE YOLDA

MG Türkiye, sadece üretimle değil model atağıyla da geliyor.

  • Markanın güçlü sedanı MG7, Mayıs 2025’te Türkiye yollarında olacak.
  • Elektrikli ve benzinli seçeneklerle pazarda ses getirmeye hazırlanıyor.
Yaz aylarında sürpriz patlayabilir! Türkiye'ye dev yatırım yolda
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Sıkça Sorulan Sorular

BYD Türkiye'de satılıyor mu?
İstanbul. BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, yeni modellerin satışına kasım sonunda başlayacaklarını belirterek, "Kasım'ın son haftasında araçları teslim edebileceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla kasım sonundan itibaren yaklaşık 35-40 günlük bir dönem içinde 6 bin aracı müşterilerimize teslim edeceğiz." dedi.
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