Yaz aylarında sürpriz patlayabilir! Türkiye'ye dev yatırım yolda

Dev yatırım kararı geldi. Çinli BYD ve Chery'nin ardından bir dünya devi daha rotasını Türkiye'ye çevirdi. Çinli otomotiv markası Avrupa'daki ilk fabrikasını Türkiye'ye kurma kararı aldı. 2025 yazında resmi ilan edilecek yatırıma göre, yıllık 100.000 araç kapasitesine sahip fabrika 12 ila 16 ay içinde üretime başlayacak. Türkiye'nin otomotiv tecrübesi, stratejik konumu ve Avrupa Birliği ile olan Gümrük Birliği anlaşması, Çinli firmann bu kararı vermesindeki önemli etkenler oldu.
Çinli otomotiv devi MG Motor, Avrupa'daki ilk fabrikasını kurmak için Türkiye'yi en güçlü aday olarak gösterdi. 2025 yazında resmi açıklanmasının beklenen yatırımla, yıllık 100.000 araç üretim kapasitesine sahip bir fabrika kurulacak. Türkiye, Çinli otomotiv devlerinin gözdesi olmaya devam ediyor.
Karar'da yer alan habere göre, Çinli otomotiv devi MG Motor, Avrupa’daki ilk fabrikasını kurmak için Türkiye’yi en güçlü aday olarak belirledi. BYD ve Chery’nin ardından MG’nin de rotasını Türkiye’ye çevirmesi, otomotiv sektöründe heyecanı zirveye taşıdı.
Bu gelişmelerin Türkiye’yi sadece bir montaj üssü değil, Avrupa pazarının kalbi haline getirmesi bekleniyor.
Üstelik ikinci fabrika ihtimali masada. MG’nin ikinci bir fabrika planladığı konuşuluyor.
MG’nin Türkiye’ye göz kırpmasının arkasında sağlam gerekçeler var:
Çinli markalar, fiyat avantajı ve güçlü satış ağıyla Türkiye’ye yerleşmeye kararlı görünüyor.
Bazı iddialar MG’nin Mısır’ı tercih edeceğini söylüyor, ama şu ana kadar resmi bir açıklama yok. Tüm gözler SAIC grubundan gelecek 2025 yaz duyurusuna çevrildi.
MG Türkiye, sadece üretimle değil model atağıyla da geliyor.