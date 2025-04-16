Araç yakıt masrafına büyük darbe! Türk mühendisleri motorinden yüzde 70 daha ucuzunu keşfetti

Türkiye enerjide dev bir adım attı. Türk mühendisleri motorinden yüzde 70 daha ucuz yakıt keşfetti.

SAKARYA’DA MUCİZE TESİSİ KURULUYOR

Türk mühendisler, motorinden yüzde 70 daha ucuz bir yakıt türü geliştirdi. Bu devrim niteliğindeki keşif, hem çevreyi koruyacak hem de cepleri rahatlatacak. Enerjide dışa bağımlılığı azaltma yolunda tarihi bir fırsat duyuruldu.

ATIKTAN YAKIT

Sakarya’nın Erenler ilçesinde, 96 milyon TL yatırımla kurulan Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) tesisi sayesinde artık çöp enerjiye dönüşecek. Tesiste işlenecek atıklarla, yılda 108 bin ton yakıt üretilecek.

ÇEVRE KAZANACAK SANAYİ GÜÇLENECEK

Yeni geliştirilen yakıt, özellikle çimento fabrikalarında fosil yakıtın yerini alacak. Hem karbon salımı düşecek hem de üretim maliyetleri azalacak. Üstelik arıtma çamurları ve elektronik atıklar da bu tesiste değerlendirilecek.

MOTORİNDEN YÜZDE 70 DAHA UCUZ

Yerli yakıt sayesinde akaryakıt masrafları artık uçuşa geçmeyecek. Aracı olan herkesin yüzünü güldürecek bu gelişme, enerji maliyetlerini ciddi oranda düşürecek. Tesis, yalnızca enerji üretmekle kalmayacak; elektronik atıklar, toner, floresan gibi tehlikeli maddeleri de dönüştürerek doğayı koruyacak. Enerjide sürdürülebilirlik artık hayal değil, gerçek olacak.

