Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! UTTS'de geri sayım başladı: Son tarih 30 Nisan

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla başlattığı Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçiş sürecinde, Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı için belirlenen son tarih 30 Nisan 2025. Mükelleflerin, TTB montajlarını bu tarihe kadar tamamlamaları ve gerekli kayıt ile başvuru işlemlerini utts.gov.tr üzerinden gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 2025 yılını Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS)'ne geçiş yılı olarak ilan etti. Bu kapsamda, sisteme dahil olan taşıtlar için Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajının 30 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.

TTB MONTAJLARINDA YOĞUN MESAİ

Darphane tarafından yapılan açıklamada, UTTS’ye geçiş sürecinde TTB montaj işlemlerinin hızla sürdüğü belirtildi. Ülke genelinde yetkili firmalar tarafından yapılan montajlar sayesinde, sürecin zamanında tamamlanması hedefleniyor.



BELGE DÜZENLENMEYEN HARCAMALAR GİDER SAYILMAYACAK

Geçiş sürecine dair en dikkat çekici uyarı ise, akaryakıt alımlarının belgelendirilmesiyle ilgili oldu. 30 Nisan 2025’e kadar TTB montajı yapılmayan taşıtlara ilişkin akaryakıt harcamaları, Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 227’nci maddesi uyarınca hiç düzenlenmemiş sayılacak. Bu nedenle, UTTS kapsamında belgelendirilmeyen yakıt giderleri mali kayıtlarda gider olarak gösterilemeyecek.

UYUM SAĞLAMAYANLARA CEZAİ YAPTIRIMLAR KAPIDA

Açıklamada, UTTS kapsamındaki yükümlülüklerini belirtilen sürede yerine getirmeyen mükellefler hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca cezai işlemler uygulanabileceği de vurgulandı.



AKARYAKIT İSTASYONLARINDA SON HAZIRLIKLAR TAMAMLANIYOR

Diğer yandan, akaryakıt istasyonlarında bulunan pompa ünitelerinin UTTS’ye uygun hale getirilmesi çalışmalarında da sona gelindi. Sistemsel uyumun sağlanmasıyla birlikte, tüm süreç dijital altyapı üzerinden kontrol edilebilecek.



UTTS ile ilgili daha fazla bilgi almak ve başvuru yapmak isteyenler, [www.utts.gov.tr](https://www.utts.gov.tr) adresini ziyaret edebilir.