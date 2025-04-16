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 | İrem Çınar

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! UTTS'de geri sayım başladı: Son tarih 30 Nisan

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla başlattığı Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçiş sürecinde, Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı için belirlenen son tarih 30 Nisan 2025. Mükelleflerin, TTB montajlarını bu tarihe kadar tamamlamaları ve gerekli kayıt ile başvuru işlemlerini utts.gov.tr üzerinden gerçekleştirmeleri gerekiyor.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 12:53
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 12:53

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 2025 yılını Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS)'ne geçiş yılı olarak ilan etti. Bu kapsamda, sisteme dahil olan taşıtlar için Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajının 30 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! UTTS'de geri sayım başladı: Son tarih 30 Nisan

TTB MONTAJLARINDA YOĞUN MESAİ

Darphane tarafından yapılan açıklamada, UTTS’ye geçiş sürecinde TTB montaj işlemlerinin hızla sürdüğü belirtildi. Ülke genelinde yetkili firmalar tarafından yapılan montajlar sayesinde, sürecin zamanında tamamlanması hedefleniyor.

BELGE DÜZENLENMEYEN HARCAMALAR GİDER SAYILMAYACAK

Geçiş sürecine dair en dikkat çekici uyarı ise, akaryakıt alımlarının belgelendirilmesiyle ilgili oldu. 30 Nisan 2025’e kadar TTB montajı yapılmayan taşıtlara ilişkin akaryakıt harcamaları, Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 227’nci maddesi uyarınca hiç düzenlenmemiş sayılacak. Bu nedenle, UTTS kapsamında belgelendirilmeyen yakıt giderleri mali kayıtlarda gider olarak gösterilemeyecek.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! UTTS'de geri sayım başladı: Son tarih 30 Nisan

UYUM SAĞLAMAYANLARA CEZAİ YAPTIRIMLAR KAPIDA

Açıklamada, UTTS kapsamındaki yükümlülüklerini belirtilen sürede yerine getirmeyen mükellefler hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca cezai işlemler uygulanabileceği de vurgulandı.

AKARYAKIT İSTASYONLARINDA SON HAZIRLIKLAR TAMAMLANIYOR

Diğer yandan, akaryakıt istasyonlarında bulunan pompa ünitelerinin UTTS’ye uygun hale getirilmesi çalışmalarında da sona gelindi. Sistemsel uyumun sağlanmasıyla birlikte, tüm süreç dijital altyapı üzerinden kontrol edilebilecek.

UTTS ile ilgili daha fazla bilgi almak ve başvuru yapmak isteyenler, [www.utts.gov.tr](https://www.utts.gov.tr) adresini ziyaret edebilir.

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Sıkça Sorulan Sorular

Ulusal taşıt tanıma sistemi kimlere zorunludur?
Vergi mükellefi olan tüm firmaların, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne geçişi zorunludur.
ETİKETLER
#darphane
#Gelir İdaresi Başkanlığı
#Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
#Ulusal Taşıt Tanıma Sistemİ
#TTB montaj
#Ekonomi
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