3 Nisan için ipucu geldi! İTO İstanbul'un enflasyonunu açıkladı

Gelen son dakika haberine göre, enflasyonun öncü göstergesi İstanbul'un enflasyonu belli oldu. İstanbul'da mart ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 3.79, yıllık yüzde 46.23 oranında yükseldi. Toptan fiyatlar, aylık yüzde 2.30 artış gösterirken yıllık bazda yüzde 46.12 oldu.

Gözler TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarına çevrilmişken önemli bir ipucu olan İTO İstanbul'un enflasyonu belli oldu. 2025 Mart ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 3,79 olarak oldu.

İSTANBUL'UN ENFLASYONU AÇIKLANDI

İstanbul’da mart ayında perakende fiyatlar, yıllık %46,23 ve aylık %3,79 arttı. Toptan fiyatlar ise yıllık %46,12 ve aylık %2,30 yükseldi.

Fiyat Artışları:

Kimyevi Maddeler: %4,83

Gıda Maddeleri: %3,64

İnşaat Malzemeleri: %1,64

Yakacak ve Enerji: %1,39

İşlenmemiş Maddeler: %0,67 azaldı.

Yıllık Artışlar: