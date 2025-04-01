ÖTV’siz araç alım limiti artırıldı! İşte sıfır engelli araç modelleri 2025

ÖTV muafiyeti ile son dakika araç alma şartları değişti. 2025 yılında yüzde 90 ve üzeri engelliler her 10 yılda bir ÖTV'siz araç alabilecek. Limiti de 2.29 milyon TL'ye çıkarıldı. Yüzde 90 altı engelliler ise 'hareket ettirici özel tertibat' şartıyla araç alabilecek. 5 yılını dolduran araçlar cezasız satılabilecek. Ancak yeni ÖTV'siz araç almak için 10 yıl bekleme şartı getirildi. İşte araç alımında 2025 rehberi.

Gelen son dakika haberine göre, ÖTV’siz araçta yeni dönem başladı. ÖTV'siz araç alım limiti 2025'te 2.29 milyon TL'ye çıktı. Yeni ÖTV'siz araç almak için 10 yıl bekleme süresi geldi. ÖTV'siz araç fiyatları, aracın modeline, motor hacmine, donanım seviyesine ve diğer özelliklerine göre değişiklik gösterecek. İşte engelli araç alımında ÖTV'siz sahip olunacak araba modelleri.

ÖTV MUAFİYETİ İLE ARAÇ ALMA ŞARTLARI DEĞİŞTİ

Yüzde 90 ve üzeri engelliler her 10 yılda bir, yüzde 40 yerlilik şartıyla ÖTV’siz araç alabilecek. 5 yılını dolduran araçlar ise cezasız satılabilecek. 2024’te 1.59 milyon TL olan limit, 2025’te 2.29 milyon TL’ye çıktı. Daha geniş model seçenekleri engelli bireylerin kullanımına sunuldu.

KİMLER ÖTV’SİZ ARAÇ ALABİLİR?

%90 ve üzeri engelliler özel tertibat olmadan araç alabilir.

%90 altı engelliler, “hareket ettirici özel tertibat” şartıyla muafiyetten yararlanabilir.

ÖTV’SİZ ARAÇTA SATIŞ KURALLARI DEĞİŞTİ

ÖTV’siz araç 10 yıl geçmeden satılamaz.

5 yılını dolduran araçlar cezasız satılabilir ancak yeni ÖTV’siz araç almak için 10 yıl bekleme şartı getirildi.

ÖTV MUAFİYETİ İLE HANGİ ARAÇLAR ALINABİLİR?

Fiat Egea, Renault Clio, Toyota Corolla, Togg T10X ve daha fazlası. İşte o liste.