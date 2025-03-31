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 | Kübra Çelepi

Engellilerin ÖTV’siz araç alımı şartları değişti! Bakanlık'tan 2025 güncellemesi

Engellilerin araç alımında yeni kriterler belirledi. 2024’te 1 milyon 591 bin TL olan ÖTV muafiyetli araç alım limiti, 2025’te 2 milyon 290 bin 200 TL’ye yükseltildi. Yüzde 90 veya üstü engelli olanlar 10 yılda bir yüzde 40 yerlilik oranı ile ÖTV'siz araç satın alabilecek. 5 yılını dolduran engelliler aracını cezasız satabilirken yeniden ÖTV'siz araç almak isterlerse 10 yıl beklemek zorunda kalacak. İşte A'dan Z'ye engellilerin ÖTV'siz araç alma şartları.

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Engellilerin ÖTV’siz araç alımı şartları değişti! Bakanlık'tan 2025 güncellemesi
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
31.03.2025
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
31.03.2025
saat ikonu 10:29

Engellilerin araç alımında yeni kriterler açıklandı. Meclis'e yoğun başvuruda bulunan engelliler, ellerinde araçları sattıklarında yeniden ne zaman araç alabileceklerini, kaç yıl beklemek zorunda olduklarını merak ediyorlardı. Bakanlığın kısa bir süre önce Meclis'e gönderdiği yazıda, engellilerin araç alımında rehber olacak detaylar belli oldu.

ENGELLİLERİN ARAÇ ALIMINDA YENİ DÖNEM

Engelli bireyler için ÖTV muafiyeti uygulaması devam ederken, yeni düzenlemelerle birlikte alım şartları değişti. 2025 itibarıyla, yüzde 90 ve üzeri engelliler 10 yılda bir ÖTV’siz araç alabilecek.

ÖTV’SİZ ARAÇ ALIM LİMİTİ GÜNCELLENDİ

Yeni düzenlemeler, engelliler için araç alım sürecini daha net kurallara bağladı. 2025’ten itibaren geçerli olacak şartlara göre, engelli bireylerin araç alım ve satış planlarını Hazine ve Maliye Bakanlığı yeniden belirledi. Bu kapsamda 2024’te 1 milyon 591 bin TL olan ÖTV muafiyetli araç alım limiti, 2025’te 2 milyon 290 bin 200 TL’ye yükseltildi.

YÜZDE 90 VE ÜZERİ ENGELLİLER İÇİN ARAÇ ALIM ŞARTLARI

  • 10 yılda bir ÖTV’siz araç satın alınabilir.
  • Kullanım zorunluluğu yok, ancak özel tertibat gerekebilir.
  • 18 yaş üstü engelliler, sağlık kurulu raporuyla araç alabilir.
  • Akıl sağlığı yerinde olmayan bireyler için vasi kararı gerekiyor.

YÜZDE 90 ALTI ENGELLİLER İÇİN ARAÇ ALIM ŞARTLARI

  • Engel oranı önemli değil, sağlık raporunda “özel tertibat gerekir” ibaresi olmalı.
  • Hareket ettirici aksamda düzenleme yapılması zorunlu.

Özel tertibat şartları;

  • Fren, gaz, debriyaj pedalları veya vites kolunda özel düzenleme olmalı.
  • Sağ bacağı olmayan engelliler için fren ve gaz pedallarında değişiklik şart.
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HANGİ ARAÇLAR ÖTV’SİZ ALINABİLİR?

  • ÖTV dahil vergisiz fiyatı 330.750 TL’yi geçmeyen binek otomobiller, panelvanlar, pick-up’lar ve SUV’lar.
  • Motor hacmi 1.6 litre altındaki binek otomobiller ve 2800 cc altı ticari araçlar.

ÖTV’SİZ ALINAN ARAÇ NE ZAMAN SATILABİLİR?

  • Engelliler, araçlarını 5 yıl sonra cezasız satabilir.
  • Yeni bir ÖTV’siz araç almak için 10 yıl bekleme şartı var.
  • Araç doğal afet veya kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelirse, ÖTV’siz yeni araç alınabilir.
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Sıkça Sorulan Sorular

1 milyonluk araba engelli indirimi ne kadar?
1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 1 milyon 561 bin 255 TL olan engelli bireyler için ÖTV muafiyetinin üst limiti %43,93 artış ile 2 milyon 290 bin 200 TL'ye yükseltildi.
ETİKETLER
#engelli vatandaşlar
#engelli bireyler
#Engelli Personel
#Engelli Kamu Çalışanı
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#Engellilik
#ötvsiz araç alımı
#Ekonomi
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