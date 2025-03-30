Paranızı katlayacak! Konut yatırımında gözde ilçeler belli oldu: işte en karlı 5 bölge

Ankara'da konut yatırımı düşünenler dikkat. Başkent'teki ilçelerin gayrimenkul yatırım potansiyeli belli oldu. Çubuk, Akyurt, Mamak, Sincan ve Polatlı, uygun fiyatlı konut satış ortalamaları ve yüksek kira getirisi ile en yüksek yatırım skoruna sahip ilçeler analiz edildi. İşte Ankara için konut yatırımına en uygun ilçeler.

Ankara'nın yatırım skoruna göre en iyi 5 ilçe açıklandı. Uygun fiyatlı konut satışlarına sahip bu ilçelerde konut fiyatları son bir yılda yüzde 26 ile yüzde 41 ararken, kira fiyatları yüzde 47.5 ile yüzde 84 oranında yükseldi. İşte Endeksa'nın Ankara’nın ilçelerindeki gayrimenkul yatırım potansiyelini değerlendiren araştırması.

ANKARA’NIN EN İYİ KONUT YATIRIM İLÇELERİ

Yapay zeka destekli gayrimenkul değerleme platformu Endeksa, Ankara’nın yatırım potansiyeli en yüksek ilçelerini belirledi. Konut piyasası analiz edilerek oluşturulan listeye göre, Çubuk, Akyurt, Mamak, Sincan ve Polatlı en yüksek yatırım skoruna sahip ilçeler oldu.

78 YATIRIM SKORU İLE ÇUBUK ZİRVEDE

Listenin başında Çubuk yer alıyor. Uygun fiyatlı konutları ve hızla artan kira getirisiyle yatırımcıların dikkatini çeken ilçede, konut fiyatları son bir yılda %30, kiralar ise %84 arttı. Ortalama 2,4 milyon TL’lik konut fiyatıyla Çubuk’ta amortisman süresi 12 yıl olarak hesaplandı.

AKYURT HAVALİMANI İLE GÖZDE OLDU

Ankara Esenboğa Havalimanı’na komşu Akyurt, 72 yatırım skoru ile ikinci sırada yer aldı. Konut fiyatlarının %29, kira fiyatlarının ise %50 arttığı ilçede, ortalama konut fiyatı 2,4 milyon TL, yatırımın geri dönüş süresi ise 14 yıl olarak belirlendi.

MAMAK’TA KONUT SATIŞLARI ZİRVE YAPTI

Ankara’da en fazla konut satışı yapılan ilçelerden biri olan Mamak, 70 yatırım skoru ile üçüncü sıraya yerleşti. Son bir yılda konut fiyatlarının %34, kiraların ise %50 yükseldiği ilçede, ortalama satış fiyatı 2,6 milyon TL oldu.

SANAYİ BÖLGESNE YAKINLIĞI SİNCAN’I ÖNE ÇIKARDI

67 yatırım skoru ile dördüncü sırada yer alan Sincan, organize sanayi bölgelerine olan yakınlığıyla dikkat çekiyor. Konut fiyatlarının %41, kiraların ise %47,5 arttığı ilçede, ortalama konut fiyatı 2,9 milyon TL ve amortisman süresi 13 yıl olarak hesaplandı.

POLATLI İLK 5’TE YER ALDI

64 yatırım skoru ile beşinci sıradaki Polatlı, uygun fiyatlı konutlarıyla yatırım fırsatı sunuyor. Son bir yılda konut fiyatlarının %26, kira fiyatlarının ise %57 arttığı ilçede, ortalama konut fiyatı 2,3 milyon TL, yatırımın geri dönüş süresi ise 13 yıl olarak belirlendi.

KONUT YATIRIM SKORUNU BELİRLEYEN FAKTÖRLER

Endeksa’nın hesaplamasına göre, yatırım skorunu etkileyen faktörler arasında: