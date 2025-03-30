SGK'dan emeklilere jest! Ömür boyu ücretsiz kullanacaklar: İşte destek paketi

SGK emekliler için yeni müjdesini duyurdu. Sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için belirli hizmetler ücretsiz sunulacak. Bu kapsamda fizik tedavi gibi maliyetli sağlık hizmetlerine bir alternatif oluşturmak amacıyla kaplıca tedavileri Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında ücretsiz oldu.

SGK, emeklilerin yaşam kalitesini artırmak için harekete geçti. Belirli sağlık hizmetleri ücretsiz oldu. Emekliler, SGK tarafından belirlenen anlaşmalı kaplıca merkezlerinde fizik tedavi hizmetlerinden ücretsiz şekilde faydalanabilecekler. Bu hizmetten yararlanmak isteyen emekli, ilgili sağlık kurumlarıyla resmi başvuru yapmak zorunda.

EMEKLİLERE KAPLICA FİZİK TEDAVİSİ ÜCRETSİZ

SGK, milyonlarca emekliyi sevindirecek yeni bir adım attı. Ücretsiz kaplıca tedavisi uygulaması devam ediyor. Enflasyonun etkisini azaltmak ve emeklilerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için SGK, sağlık uygulamalarını genişletti. Kaplıca tedavisi, emeklilere tamamen ücretsiz olarak sunulmaya devam edecek.

SAĞLIK DESTEK PAKETİ GENİŞLETİLDİ

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na bağlı tüm emekliler faydalanabilecek.

Fizik tedaviye alternatif olarak sunulan bu hizmet, SGK tarafından finanse edilecek.

Tedavinin süresi uzatılabilecek, gerekirse refakatçi masrafları da karşılanacak.

ÜCRETSİZ KAPLICA TEDAVİSİ BAŞVURUSU

Ücretsiz kaplıca tedavisi için atılacak başvuru adımları şöyle;

Sağlık raporu alın: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya hidroklimatoloji uzmanı bir doktordan sağlık kurulu raporu almanız gerekiyor.

SGK’ya başvurun: Raporunuzla birlikte SGK’ya başvurarak uygun görülmeniz halinde 6 ay boyunca ücretsiz kaplıca hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Süreci uzatabilirsiniz: Tedaviniz devam etmesi gerekiyorsa yeni bir sağlık raporu ile süreci uzatabilirsiniz.

HANGİ KAPLICALAR PAKETE DAHİL?

SGK, anlaşmalı kaplıca merkezleri üzerinden hizmet sunacak. En yakın SGK onaylı kaplıca tesisleri ücretsiz olacak. SGK, başvuruların yıl boyunca süreceğini açıkladı. Emekliler, bağlı oldukları SGK il ve ilçe müdürlüklerinden detaylı bilgi alabilir ve hemen başvurularını gerçekleştirebilir.