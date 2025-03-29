Azalan taksitli konut kredisi müjdesi! Özel banka yüzde 2,84 faiz ile fırsatı açıkladı

Azalan taksitli konut kredisi müjdesi özel bir banka ile sunuldu. Taksit tutarının belli periyotlarda azaltılarak geri ödenen konut kredisi ev hayali kuranların hayallerini gerçeğe dönüştürecek. Azalan taksitli konut kredisi, geliriniz ve borçlarınız arasında uyum sağlayarak taksitlerinizi gelirinize göre planlayacak. İşte ev alacaklara yüzde 2,84 ile kaçırılmayacak fırsat.

Azalan taksitli konut kredisi ile taksit tutarınız belli periyotlarda azalacak. Özel bir banka, ödeme kolaylığı sağlayan azalan taksitli konut kredisi ile ev sahibi olmayı daha erişilebilir kıldı. Bu kredi türü ile taksitler belli periyotlarda azalacak ve toplam faiz ödemesi düşecek.

EV SAHİBİ OLMANIN KOLAY YOLU AÇIKLANDI

Ev sahibi olmak isteyenler için müjdeli haber geldi. Bankalar, ödeme kolaylığı sağlayan azalan taksitli konut kredisi ile hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek. Gelirinize uygun ödeme planı sunan bu krediyle, taksitler her yıl azalarak ev almak isteyenlere daha rahat bir ödeme süreci sunacak.

AZALAN TAKSİTLİ KONUT KREDİSİ MÜJDESİ

QNB Bank'ın sunduğu bu kredi türü, gelirinizde belirli periyotlarla azaltarak ödeme planınızı esnek hale getirecek. Örneğin, taksitlerinizi her yıl %10 azaltarak bütçenize katkı sağlayacak. Üstelik toplam faiz ödemesi de azalacak. Böylece ev sahibi olurken maliyetleriniz de düşecek.

ÖDEME GÜCÜNÜZE GÖRE ŞEKİLLENEN KONUT KREDİSİ

Azalan taksitli konut kredisi 84 aya kadar vade seçeneği sağlıyor. Sabit faiz oranı sayesinde öngörülebilir taksitler vatandaşa ilaç olacak. Üstelik kredinizi Türk Lirası cinsinden kullanabilir ve yalnızca tapuda “mesken” olarak kayıtlı evler için bu fırsattan yararlanabilirsiniz.

Vatandaşların yeni konutlara kavuşması için yapması gerekenler şöyle

Başvuru: Şubeye giderek kimlik belgeniz, maaş bordronuz ve satın almak istediğiniz evin tapu fotokopisiyle başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Ekspertiz değerlendirmesi: 4 iş günü içinde evin değer tespiti yapılır ve kredi tutarınız belirlenir.

Ödeme Planı: Bütçenize uygun ödeme planı hazırlanır.

İpotek ve satış işlemi: Tapu işlemleri tamamlandığında ev tapusu teslim edilir.

YÜZDE 2,84 FAİZ İLE 1 MİLYON TL'LİK KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI

Azalan taksitli konut kredisi ile 1 milyon tl'lik konut kredisi ödeme planı şöyle;

Kredi Bilgileri:

Kredi Tutarı: 1.000.000 TL

Vade: 120 Ay (On yıl)

Aylık Faiz Oranı: %2,84

Hesaplama:

Aylık Taksit Tutarı: 29.421,45 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 3.530.571,64 TL