Çalışanlar ve işverenlere toptan ödeme! SGK'dan geri alabilirsiniz

Çalışanlar ve işverenler için SGK'dan toplu ödeme almak mümkün. SGK’ya yatırılan primler, belirli şartlar altında geri alınabiliyor. Kimlerin hangi primleri geri alabildiği ise açıkça mevzuatta yazıyor. Ayrıca, prime esas kazanç sınırını aşan primler de geri alınabilir. İşte emeklilik için yaş şartını sağlayan ancak yeterli prim gününe ulaşamayan sigortalıların SGK'dan alacağı toplu ödemeler.

Çoğu vatandaş bu hakkını bilmiyor. Emeklilik için yaş şartını sağlayan ancak yeterli prim gününe ulaşamayan sigortalılar, SGK'dan yazılı talepte bulunarak primlerinin bir kısmını geri alabiliyor. Öte yandan prime esas kazanç sınırını aşan primler de SGK'dan talep edilebiliyor.

SGK TOPTAN ÖDEME İLE PRİM İADESİ

Emeklilik için yaş şartını sağlayan ancak yeterli prim gününe ulaşamayan sigortalılar, SGK’dan yazılı talepte bulunarak primlerinin bir kısmını toplu şekilde geri alabiliyor.

Geri alınabilen primler şöyle;

4/1(a) (SSK) kapsamında çalışanlar için: İşçi payına düşen %9’luk emeklilik primleri iade ediliyor.

4/1(b) (Bağ-Kur) kapsamında çalışanlar için: Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası için ödenen %20’lik primler geri alınabiliyor.

GSS VE İŞSİZLİK SİGORTASI GERİ ALINAMAZ

Genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası primleri ise iade edilmiyor.

TAVANI AŞAN PRİMLER GERİ ALINABİLİR

Birden fazla işverene bağlı olarak çalışan veya yüksek maaş alan sigortalılar için prime esas kazanç sınırını aşan primler iade ediliyor. Ancak sadece işçi payına düşen primler iade ediliyor, işverenlerin ödediği primler geri alınamıyor.

YABANCI ÇALIŞANLAR PRİM İADESİ ALIR MI?

Türkiye’de çalışmış ancak emeklilik şartlarını tamamlayamayan yabancılar, prim iadesi alabilmek için emeklilik yaşını (erkekler için 60, kadınlar için 58) doldurmalı. Emeklilik yaşına ulaştıklarında, kendi ülkelerindeki sosyal güvenlik kurumları aracılığıyla SGK’ya başvuruda bulunarak primlerini geri alabiliyorlar.

SGK’DAN PRİM İADESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SGK prim iadesi almak için sigortalıların bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Merkezi’ne veya il müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmaları gerek. İade edilecek primler, ödendiği tarihten itibaren güncellenerek toplu şekilde ödeniyor.

Eğer emeklilik için prim gününüz yetersizse veya tavanı aşan primleriniz varsa, SGK’dan prim iadesi mümkün.