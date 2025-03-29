Yüksek emekli promosyonu için tarih verdi! Banka ödemeleri artacak mı? İsa Karakaş net konuştu

Emekliler maaşlarını taşıyarak daha yüksek promosyon almaya devam ediyor. Promosyonlar düzenli olarak ocak ve temmuz aylarında artarken bankalar ve SGK arasında yapılması beklenen anlaşma ile bu artışın erkenden gelmesi bekleniyor. Bankaların sunduğu ek avantajları değerlendirmek isteyen emekliler taahhüt süresine göre en yüksek emekli promosyonu veren bankaları araştırmaya başladı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emekli promosyonu için önemli uyarılarda bulundu.

Emekli banka promosyonlarının, yapılan zamlı ikramiye ödemelerinin ardından artması bekleniyor. Yüksek promosyon almak isteyen emekliler, bankaların sunduğu ek avantajları ve promosyon ödeme süresini göz önünde bulundurarak araştırmasını sürdürüyor. Maaşlarını taşıyarak daha yüksek promosyon almak için en uygun zamanı SGK Başuzmanı İsa Karakaş açıkladı.

YÜKSEK PROMOSYON ALMAK İSTEYENLER OCAK VE TEMMUZU BEKLESİN

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'nde yazdığı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı;

"Emekliler, maaşlarını taşıyarak daha yüksek promosyon almak için en uygun zamanı kolluyor. Banka promosyonlarında rekabet devam ederken özellikle ocak ve temmuz aylarında yapılan maaş güncellemeleri bankalar için belirleyici. Yüksek promosyon almak isteyen emeklilerin acele etmemesi, bankaların sunduğu ek avantajları (kredi, bonus, para puan) da değerlendirmesi gerek.

YETİMLER DE BANKA PROMOSYONU ALABİLİR

Promosyon miktarı, emekli maaşının tutarına göre belirleniyor. Bankalar kampanyalar kapsamında daha yüksek ödemeler yapabilir. Promosyon ödemesi, emeklilerin SGK’dan aldıkları maaşın bankaya yatırılmasından sonra en geç üç iş günü içinde hesaplarına geçiyor. Yetimler de promosyondan yararlanabiliyor.

EMEKLİ PROMOSYON TUTARINI İADE ETMEK ZORUNDA KALABİLİR

Banka değişikliği yapmak isteyen emekliler, promosyon aldıkları bankayı değiştirmek için taahhüt süresine dikkat etmeli ve kalan sürenin promosyon tutarını iade etmeleri gerekebilir. Maaşı taşıma işlemi e-Devlet veya banka şubelerinden yapılabiliyor. Ancak emekli maaşı karşılığında kredi kullananlar banka değişikliği yapamıyor. Emeklilerin, banka promosyonlarından maksimum fayda sağlamak için güncel kampanyaları takip etmeleri ve değişim sürecini iyi planlamaları gerek.

BANKA PROMOSYONLARI ARTACAK MI?

Banka promosyonlarında kıran kırana yarış devam ediyor. Ayrıca yeni müşteri kazanımı, kaynak sağlama, yüksek faiz döneminde emekli maaşlarının banka hanesinde yer alması bankalar için büyük bir ehemmiyet arz ediyor.

Dolayısıyla yüksek promosyon almak isteyen emeklilerin özellikle belirtilen ayları beklemeleri ve hesap taşıma konusunda acele etmemeleri gerek."