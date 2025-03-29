Gelin ve damat adayları dikkat! 34 bin lira nakit destek: Belediye bu yıl evleneceklere verecek

Evlilik hayali kuran gelin ve damat adaylarına müjde geldi. Zorlu düğün telaşı günlerinde Tunceli Çemişgezek Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 2025 Aile Yılı kapsamında vereceği nakit destek ilaç olacak. Yeni evlenecek çiftlere 34 bin liralık ödeme yapılacak.

Evlenecek çiftlere 34 bin liralık destek müjdesi geldi. Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinin belediyesi, 2025 Aile Yılı kapsamında evlenecek çiftlere 34 bin liralık destek sağlayacak.

EVLENMEK İÇİN 34 BİN LİRA NAKİT YARDIMI

2025 Aile Yılı kapsamında Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde "Arılar Bal Yapıyor Gençler Yuva Yapıyor" Projesi protokolü imzalandı. Bu kapsamda Çemişgezek İlçe Belediyesi ile Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında 2025 Aile Yılı kapsamında imzalanan protokolle, belediye tarafından bu yıl evlenecek olan çiftlere 34 bin liralık destekte bulunacak.

NİKAH CÜZDAN MASRAFINI BELEDİYE KARŞILAYACAK

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Okan ile Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek arasında imzalanan protokolle, ilçede evlenecek gençlere, net bir asgari ücret kadar ekonomik destek verilecek, belediyeye ait düğün salonları çiftlere ücretsiz tahsis edilecek ve nikah cüzdan masrafı belediye tarafından karşılanacak. Öte yandan belediyeye ait kapalı ve açık düğün salonunu ücretsiz tahsis edilecek ve her çifte bir asgari ücret evlilik desteğinde bulunulacak.