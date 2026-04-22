Ekonomi
4 ile 301 milyon TL'lik yatırım desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, "Yerel Kalkınma Hamlesi" kapsamında Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli için düğmeye bastı. Bölgedeki yatırımcılara 301 milyon TL nakdi desteğin yanı sıra KDV istisnası, vergi muafiyeti ve yer tahsisi gibi dev bir paket sunulacak. Bölge ekonomisini ayağa kaldıracak hamlede her ilin öncelikli yatırım alanı netleşti. İşte TRB1 Bölgesi'nin yeni yatırım haritası...

4 ile 301 milyon TL'lik yatırım desteği
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 16:08
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 16:11

’nın Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında TRB1 Bölgesi’nde yatırımcılara 301 milyon TL’ye kadar destek sağlanacak.

4 ile 301 milyon TL'lik yatırım desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında TRB1 Bölgesi'ndeki yatırımcılara 301 milyon TL'ye kadar destek sağlanacaktır.
Program ile bölgesel kalkınmanın hızlandırılması, illerin üretim kapasitesinin artırılması, sanayi ve tarım yatırımlarının desteklenmesi hedeflenmektedir.
Yatırımcılara nakdi destek veya faiz ve kar payı desteği, yüzde 50'ye kadar yatırıma katkı oranı, yüzde 60 vergi indirimi, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, sigorta primi işveren hissesi desteği ve yatırım yeri tahsisi gibi teşvikler sunulacaktır.
TRB1 Bölgesi'nde Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli için öncelikli yatırım alanları belirlenmiştir.
Program kapsamında başvurular 15 Mayıs 2026 tarihine kadar https://yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacaktır.
4 ile 301 milyon TL'lik yatırım desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile Türkiye genelinde bölgesel kalkınmanın hızlandırılması hedefleniyor. Program kapsamında illerin üretim kapasitesinin artırılması, sanayi ve tarım yatırımlarının desteklenmesi, teknoloji ve turizm alanlarında yeni yatırımların teşvik edilmesi amaçlanıyor.

4 ile 301 milyon TL'lik yatırım desteği



Yatırımcılara program kapsamında 301 milyon TL’ye kadar nakdi destek veya faiz ve kar payı desteği sağlanırken, yüzde 50’ye kadar yatırıma katkı oranı ile yüzde 60 vergi indirimi uygulanacak. Ayrıca KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, sigorta primi işveren hissesi desteği ve yatırım yeri tahsisi gibi teşvikler de verilecek. 6’ncı bölge illerinde sigorta primi işçi hissesi desteği 10 yıl süreyle uygulanırken, diğer bölgelerde işveren hissesi desteği 8 yıla kadar devam edecek.

4 ile 301 milyon TL'lik yatırım desteği


TRB1 Bölgesi kapsamında Bingöl’de büyükbaş hayvancılık, arı ürünleri üretimi, su ürünleri ve termal turizm yatırımları; Elazığ’da entegre hayvancılık, Hazar Gölü çevresinde turizm yatırımları ve üzüm bazlı katma değerli üretim; Malatya’da büyük ölçekli hayvancılık yatırımları, ileri teknoloji kablo ve haberleşme sistemleri üretimi, meyve ve sebze bazlı katma değerli gıda üretimi ile tıbbi cihaz üretimi; Tunceli’de ise alternatif turizm yatırımları, küçükbaş hayvancılık, ambalajlı su üretimi ve su ürünleri üretim tesisleri öncelikli yatırım alanları olarak belirlendi.

4 ile 301 milyon TL'lik yatırım desteği



Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, programın bölge için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Amaç yalnızca yatırım çekmek değil, aynı zamanda istihdamı artırmak ve katma değerli üretimi güçlendirmektir" dedi.

4 ile 301 milyon TL'lik yatırım desteği

Program kapsamında başvurular 15 Mayıs 2026 tarihine kadar https://yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak. Başvuru yapacak yatırımcıların, sanayi, tarım, turizm, hayvancılık, gıda işleme, enerji ve teknoloji gibi alanlarda il bazında belirlenen yatırım konularına uygun projeler hazırlaması gerekiyor. Başvuruların yatırım büyüklüğü, istihdam kapasitesi, üretim katkısı ve bölgesel kalkınmaya etkisi gibi kriterler üzerinden değerlendirileceği bildirildi.

