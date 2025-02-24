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 | Murat Makas

40 milyon tavuk öldü: Yeni zamlar kapıda!

Yumurta fiyatlarındaki rekor artış, fırıncıları zor durumda bıraktı. Kuş gribi nedeniyle milyonlarca tavuğun itlaf edilmesiyle yumurta arzı düştü, fiyatlar fırladı. Fırıncılar zam yapmaya hazırlanırken, bazıları yumurta yerine alternatif çözümler arıyor. Ancak tüketicilerin bu fiyat artışlarına nasıl tepki vereceği merak konusu.

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40 milyon tavuk öldü: Yeni zamlar kapıda!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 09:23

Amerika’daki fırıncılar, hızla artan yumurta fiyatlarıyla mücadele ediyor. Washington’daki Bread Furst fırınının genel müdürü Scott Auslander, yıllardır dalgalanan yumurta fiyatlarına alışık olduğunu ancak bu sefer durumun farklı olduğunu söylüyor.
"Fiyatların ne zaman düşeceğini kimse bilmiyor" diyen Auslander, yumurta fiyatlarının fahiş seviyelere ulaştığını belirtiyor. Günlük yaklaşık 150 yumurta kullanan fırın, geçen yıla kıyasla yumurtalara iki katı para ödüyor. Bu nedenle fırın, içinde yoğun yumurta kullanılan ürünlere zam yapmak zorunda kaldı.

KUŞ GRİBİ KRİZİ YUMURTAYI VURDU

Yumurta fiyatlarının artmasının temel sebebi, Amerika’da geçen yıl yaşanan kuş gribi salgını. Salgın nedeniyle milyonlarca tavuk itlaf edildi ve yumurta üretimi ciddi oranda düştü. ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre, 40 milyondan fazla yumurtlayan tavuk öldü. Bu da ülkede yumurta krizine yol açtı.
Ocak ayında toptan yumurta fiyatları geçen yıla göre yüzde 186 arttı. Bu, 1992’den beri kaydedilen en büyük fiyat artışlarından biri. Eğer fiyatlar bu şekilde yükselmeye devam ederse, fırın ürünlerine de ciddi zamlar gelmesi kaçınılmaz.
New York’taki Manhattan Sweets Boutique Bakery’nin sahibi Werner Simon da önümüzdeki günlerde zam yapacaklarını açıkladı. Ayrıca, yumurta yerine kullanılabilecek alternatif ürünler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Ancak Simon, "Yumurtanın yerini tamamen başka bir şeyle dolduramayız, lezzet kalitesini korumak zorundayız" diyerek sınırlı değişiklikler yapacaklarını söyledi.

YUMURTAYA ALTERNATİF ARAYIŞLARI BAŞLADI

Bazı şirketler ise bitkisel yumurta alternatiflerine yöneliyor. Bitkisel bazlı yumurta üreten Eat Just Inc., son bir ayda satışlarını beş kat artırdı. Özellikle büyük market zincirlerinden yoğun talep gördüklerini belirten şirket yetkilileri, artan siparişleri karşılamak için üretimlerini hızlandırdı.

Ancak fırıncıların tek derdi yumurta fiyatları değil. Son dönemde kakao fiyatları da hızla yükseliyor. "Bu iş böyle sürdürülemez. Hem yumurta hem kakao fiyatları uçtu. Ne yapacağımızı bilemiyoruz" diyen Simon, fırıncıların büyük bir ekonomik baskı altında olduğunu vurguladı.

FİYAT ARTIŞLARINA TÜKETİCİ TEPKİSİ NE OLACAK?

Uzmanlara göre, fırıncıların zam yapması kaçınılmaz. Ancak fiyat artışlarını nasıl açıkladıkları, müşteri kaybı yaşayıp yaşamayacaklarını belirleyebilir.
Washington’daki D Light Cafe & Bakery’nin sahibi Kerri Francis Bradley, yumurta krizinden önce 30’lu yumurta kolisini 50 dolara alırken, şimdi aynı koliye 200 dolar ödediğini söyledi. "Maliyetleri artık kendimiz karşılayamayız. Fiyatları artırmamız gerekecek" diyen Bradley, müşterileri kaybetmemek için durumu şeffaf bir şekilde anlatacaklarını belirtti.
Fırıncılar, zam kararlarını müşterilere sosyal medya üzerinden duyurmayı, mağazalarında bilgilendirme afişleri asmayı ve çalışanlarını fiyat değişiklikleri konusunda eğitmeyi planlıyor. "Fiyatlar ne kadar artarsa artsın, müşterilerin bizi desteklemeye devam etmesini umuyoruz" diyen Bradley, küçük işletmelerin ayakta kalabilmesi için tüketicilerin anlayış göstermesi gerektiğini söyledi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kuş gribi virüsü kaç derecede ölür?
Pişmemiş kümes hayvanlarının eti veya kanından virüsün insana geçme ihtimali oldukça yüksektir. Ancak kuş gribi virüsü 70 derece ısıda ölür. İyi pişirildiği takdirde (etin İçinde pembelik kalmayacak şekilde) tavuk ya da hindi eti yemekte bir sakınca yoktur.
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