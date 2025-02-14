Türk yumurtasina ABD yolu açıldı: 15 bin tonluk dev anlaşma: Fiyatlara zam gelecek mi?

ABD'de son dönemde etkisini artıran kuş gribi salgını, ülkedeki yumurta üretimini olumsuz etkileyerek fiyatların hızla yükselmesine neden oldu. Ocak ayında yumurta fiyatları aylık bazda %15,2 artarken, bu durum Haziran 2015'ten bu yana görülen en büyük fiyat artışı olarak kaydedildi. Salgın nedeniyle 21 milyondan fazla kümes hayvanının itlaf edilmesi, ABD’yi alternatif tedarikçilere yönelmeye zorladı. Bu süreçte Türkiye, yumurta tedarikinde önemli bir alternatif haline geldi ve ABD ile yeni bir ihracat anlaşması imzalandı.





15 BİN TON YUMURTA İHRACATI İÇİN ANLAŞMA

Türkiye Yumurta Üreticileri Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, ABD ile yapılan ön anlaşma kapsamında haziran ayına kadar yaklaşık 15 bin ton yumurta ihracatı gerçekleştirileceğini belirtti. ABD'nin ihtiyacını karşılamak için üretim hazırlıklarının tamamlandığını ifade eden Afyon, "Uzak ve okyanus ötesi bir pazar olması sebebiyle ABD’ye genellikle orta boy 'medium' yumurtalar gönderiliyor" ifadelerini kullandı.





İHRACAT İÇ PİYASAYI ETKİLEMEYECEK

Türkiye’nin ihracat kapasitesinin iç tüketimi karşılamaya fazlasıyla yeterli olduğunu vurgulayan Afyon, ihracatın iç piyasadaki fiyatları artıracağı yönündeki endişelerin yersiz olduğunu söyledi. "Bu yumurtalar önceden belirlenen ihracat planı çerçevesinde sevk ediliyor. Bugün ABD’ye giden yumurtalar, yarın başka bir ülkeye de gönderilebilir. Ancak iç piyasadan bir kesinti yapılması söz konusu değil" diyerek ihracatın iç piyasa fiyatlarına olumsuz bir etkisinin olmayacağını belirtti.





TÜRKİYE'NİN YUMURTADA KÜRESEL GÜCÜ

Türkiye, yumurta üretiminde dünyada önde gelen ülkeler arasında yer alıyor ve iç pazar ihtiyacının ötesinde bir üretim kapasitesine sahip. Afyon, Türkiye’nin üretiminin %15-25’lik kısmının ihracata ayrıldığını ve Körfez ülkeleri, Uzak Doğu ve Avrupa Birliği gibi çeşitli pazarlara düzenli olarak ihracat yapıldığını ifade etti.

ABD’nin kuş gribi salgını nedeniyle yumurta arzında sıkıntı yaşadığını belirten Afyon, "ABD, salgın sona erene kadar ihtiyacını güvenli ve tedarik kapasitesi yüksek olan Türkiye’den karşılayacak. Türkiye, yumurta ihracatında güçlü bir aktör ve küresel pazardaki önemini artırmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.