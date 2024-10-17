400 bin dolar kazanan adam 25 dolar için kovuldu

17 Ekim 2024 17:09 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 17:10

Meta'nın Los Angeles ofisinde çalışan 24 kişi, yemek kartlarını farklı ürünler almak için kullanınca işten kovuldu. 400 bin dolar kazanan bir çalışan 25 dolara denk gelen ürünler sebebiyle resmen işten çıkarıldı.

Meta​'nın Los Angeles ofislerinde çalışan yaklaşık 24 çalışan, yemek kartlarını diş macunu, çamaşır deterjanı ve şarap kadehi gibi ürünler almak için kullandıkları gerekçesiyle kovulu.

Facebook​ ve Instagram​'ın sahibi olan Meta, geçtiğimiz hafta yapılan bir iç soruşturma sonrasında bu suistimalleri fark etti.

25 DOLAR İÇİN 400 BİN DOLAR MAAŞTAN OLDU

Soruşturma sonucunda bazı çalışanların, ofiste olmadıkları günlerde yemek kartlarını eve yiyecek göndermek için kullandığı tespit edildi. 400 bin dolar maaş alan bir çalışan, yemek kartıyla diş macunu ve çay gibi ev eşyaları satın aldığını itiraf etti.

Çalışan, anonim bir platformda, "Eşim yemek yapıyorsa ya da arkadaşlarımla dışarıda yemek yiyeceksem, bu hakkı boşa harcamayayım diye düşündüm" ifadelerini kullandı. Bu çalışan, insan kaynakları soruşturmasında durumu kabul etti ve ardından işine son verildi.

Bazı çalışanların akne tedavi ürünleri gibi diğer ev eşyalarını almak için de yemek kartlarını kullandığı tespit edildi. Kuralları ara sıra ihlal eden çalışanlar ise uyarı aldı ancak işlerini kaybetmedi. Büyük teknoloji şirketlerinde ücretsiz yemek, çalışanlar için uzun zamandır cazip bir avantaj olarak görülüyor. Meta'nın devasa Silikon Vadisi merkezinde büyük kafeteryalarda çalışanlarına ücretsiz yemek sağladığı biliniyor. Ancak daha küçük ofislerde çalışanlar, UberEats ve Grubhub gibi uygulamalar üzerinden sipariş vermeleri için günlük kredi alıyor.

Bu kredi kahvaltı için 20 dolar, öğle yemeği için 25 dolar ve akşam yemeği için yine 25 dolar.