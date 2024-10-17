Meta, Instagram ve WhatsApp'ta işten çıkarmalara başladı

17 Ekim 2024 08:52 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 08:58

Meta, Instagram ve WhatsApp gibi popüler platformlar da dahil olmak üzere bazı bölümlerde çalışanlarını işten çıkarmaya başladı.

The Verge'e göre, bu kararın arkasında şirketin uzun vadeli stratejik hedeflerine uyum sağlama çabaları var. Meta​'nın bir sözcüsü yaptığı açıklamada, bazı ekiplerin başka bölgelere taşındığını ve bazı çalışanların farklı pozisyonlara yönlendirildiğini belirtti. Ancak, bazı görevlerin kaldırılması durumunda, etkilenen çalışanlar için yeni fırsatlar yaratmak adına yoğun çaba harcandığı ifade edildi.

İŞTEN ÇIKARMALARIN BOYUTU BELİRSİZ

The Verge, işten çıkarılan çalışan sayısına dair net bir bilgi vermedi ancak bu işten çıkarmaların küçük çaplı olduğunu aktardı. Meta ise işten çıkarma sayısı hakkında herhangi bir yorum yapmadı.

Ayrıca Financial Times'ın haberine göre, Los Angeles'ta Meta çalışanı olan yaklaşık 24 kişi, günlük 25 dolarlık yemek kredilerini ev eşyaları, sivilce pedleri, şarap bardakları ve çamaşır deterjanı gibi ürünler almak için kullandıkları gerekçesiyle işten çıkarıldı. Bu işten çıkarmalar​, ekiplerin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili olmayıp geçen hafta gerçekleşti.

Meta, Kasım 2022’den bu yana maliyetleri düşürmek amacıyla yaklaşık 21.000 çalışanıyla yollarını ayırdı. CEO Mark Zuckerberg​, 2023 yılını "Verimlilik Yılı" olarak tanımlamıştı. Meta'nın bu yıl hisseleri %60'tan fazla değer kazandı. Şirket, ikinci çeyrek sonuçlarında piyasa beklentilerinin üzerinde gelir elde ederken, üçüncü çeyrek için de olumlu bir satış tahmini sundu. Dijital reklam harcamalarındaki güçlü artış, Meta'nın yapay zeka yatırımlarının maliyetlerini karşılayabileceğini gösteriyor.