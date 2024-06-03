5 aylık enflasyon farkı açıklandı, SGK Uzmanı canlı yayında yeni maaşları tek tek hesapladı

03 Haziran 2024 15:53 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 15:54

Türkiye İstatistik Kurumu’nun TÜFE verilerini açıklamasının ardından memur ve emekli maaşlarını etkileyecek 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Mayıs ayı enflasyonunun açıklanması ile 5 aylık enflasyon farkı yüzde 22,72 olarak hesaplandı. Memur ve emeklilerin alacakları zam oranı 3 Temmuz'da kesinleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 22,72 zam oranını hak etti. SGK Başuzmanı İsa Karakaş TGRT Haber ekranlarından maaş zamlarında yaşanabilecek değişiklikleri değerlendirdi.

Karakaş yeni maaş hesabını canlı yayında şu sözlerle açıkladı:

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE KADAR ALACAK?

Genel olarak beklenti SSK ve Bağ-Kur emeklerinde Temmuz ayı geldiği zaman 6 aylık enflasyon %25 civarında olacağını söylemiştik. Memur ve memur emeklerini de %20 civarında olacağını söylemiştik.

Memur ve memur emeklerinin maksimum %20,5 tavan olarak ön görmüştük. Şimdi en son enflasyon rakamlarını bakıyoruz yüzde 37. Buna göre benim yaptığım hesaplamaya göre bugün itibariyle SSK Bağ-Kur emeklerinin cebine girecek olan rakam %22,72 zamlı olacak.

Maaşı bugün itibariyle 13.800 TL olan SSK emeklisi veya Bağ-Kur emeklisinin maaşı Temmuz ayı geldiği zaman ne kadar olur diye baktığımız zaman maksimum beklenti yüzde 26'yı bulmayacak. %26 küsur %25 buçuk civarı.

Çünkü Merkez Bankası'nın beklenti anketlerine baktığımız zaman Haziran ayı enflasyonda göz önünde bulundurduğumuz zaman benim öngörüm maksimum %25.75'i bulacağı yönünde Bağ-kur ve SSK emeklileri için. Buna göre hesaplama yaptığımız zaman 13.800 lira maaş alan SSK veya Bağ-Kur emeklisi 17 bin 354 TL 18.900 TL maaş alanların maaşı maksimum 23 bin 767 olması çok büyük bir ihtimal.

"MEMURA REFAH PAYI YOK"

Şimdi geldik burada memurların ve memur emeklerin durumuna. Memurlara ek bir refah payı öngörülmüyor. Memurlar ve memur emeklilerini ayrılalım. Memurlar yüzde 20,5 civarı bir zam alacaklar. Temmuz ayında bu kesinleşti gibi. Benim yaptığım hesaplamaya göre şu anda yüzde 17,37. Merkez Bankası'nın haziran ayı beklentisinde göz önünde bulundurduğum zaman benim tahminim yüzde 20,4. Ama ben burada yuvarlak konuşuyorum yüzde 20 diyorum.

Merkez bankasının Haziran ayı beklentisinde göz önünde bulundurduğum zaman benim tahminim %20. 4. Ama ben burada yuvarlak konuşuyorum. %20 diyorum, evet. Yüzde 20'nin üzerine bir rafa payı eklenecek mi? Aldığımız son kulis bilgilerine göre memurlara fazladan refah payı yok. Ancak memur emeklerinin durumu farklı.

YÜZDE 25,75 ZAM KUVVTLE MUHTEMEL

Seyyanen zam verilmesiyle aradaki bağ koptu. Bunun telafiye etmek için ve önceki uygulamalarda 2023 yılı Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı memur emeklerine eşitlendiği için büyük bir ihtimalle memur emeklilerine de aynen SSK ve Bağ-Kur emekliler gibi Temmuz ayı geldiği zaman yüzde 25,75 oranında bir zam olması kuvvette muhtemel diyoruz

Eğer eşitleme olmazsa en düşük memur emeklisinin maaşını ben temmuz ayındaki beklentilere göre 17.745 TL olarak hesapladım. Eğer eşitleme olursa en düşük memur emeklisinin maaşı 18.535 TL olacak.

Ancak memur emeklisi maaşı Temmuz ayı geldiği zaman açlık sınırının altında kalmaya devam edecek. Evet, bu netleşti. Maalesef böyle bir olay var. Şimdi burada çok önemli bir sorunumuz var. Nedir bu kök maaş sorunu? Çünkü daha önceden söyledik. Kök maaşı 8.000 TL ve altında olanlara biz bu %25'lik seyyanen zam verdiğimiz zaman 10 bin lirada kalacak.

Hazine Maliye Bakanı ısrarla kendi mecrasında zaman hesaplanması, yani devlet refah payı ya da ek bir devlet desteği verilmemesi yönünde bir ısrar var. Ancak en son olarak cumhurbaşkanlığı bileşenlerinden mesela sayın Destici değil mi?

Evet sayın Destici yine diğer MHP'dir, diğer bileşenler ve özellikle iktidar cenahındaki partilerin teşkilatlarından, milletvekillerinden 10 bin liranın asla kabul edilmeyeceği bilgisini almış bulunmaktayız.