Son dakika! 5 aylık enflasyon farkı belli oldu, İşte emekli, memur, SSK ve Bağ-Kurlu'nun alacağı zam oranı

03 Haziran 2024 10:16 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 10:37

Mayıs ayı enflasyon farkının ortaya çıkmasının ardından milyonların beklediği 5 aylık TÜFE de belli oldu. Böylelikle zam oranlarını belirleyecek tek bir veri kaldı. Aylık enflasyon ocak ayında yüzde 6,70, şubatta 4,53, martta 3,16, nisanda 3,18 olarak açıklandı. Enflasyon mayıs ayında bir önceki aya göre %3,37 bir önceki yılın aynı ayına göre %75,45 şeklinde açıklandı.

MAYIS AYINDA ENFLASYON NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mayıs ayında TÜFE beklentileri geride bıraktı. 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,51 olarak gerçekleşti.

5 AYLIK ZAM NE KADAR OLDU?

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan veriler dikkate alındığında 6 aylık enflasyon yüzde 25,46 olacak. TÜFE verileri ile beraber memur ve emeklilerin yılda 2 kez aldığı toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkı verilecek.

Öte yandan memur ve emekliler temmuz ayı zammında refah payı alıp almayacaklarını da merak ediyor. Ortaya çıkan enflasyon farkı SSK ve Bağ-Kur’lulara verilecek. Pek çok uzmana göre 6 aylık dönem için yaklaşık yüzde 25-26 oranında bir enflasyon çıkacak.

Mayıs ayı enflasyonunun açıklanması ile 5 aylık enflasyon farkı yüzde 22,72 olarak hesaplandı. Bu oran SSK, Bağ-Kur emeklilerine olduğu gibi yansıtılacak. Memur toplu sözleşme zammı ise yüzde 10 olacak. Memur enflasyon farkı ise yüzde 17,32.

MEMUR MAAŞI NASIL HESAPLANACAK?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun konuya dair kendi Youtube kanalında yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti:

Memur ya da memur emeklisi iseniz çıkacak enflasyon farkından 5 puan daha düşüğünü alacaksınız. Çünkü toplu sözleşmede yüzde 15 verilmişti, bunu çıkartıp ikinci dönem toplu sözleşme yüzde 10’u koyacakları için yaklaşık olarak yüzde 20-21 gibi memur ve memur emeklilerinin aylıklarında artış olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bu dönemde en düşük emekli aylığının yine yüzde 25-26 yani ne çıkarsa enflasyon 10 bin liraya da yansıtacaklarını düşünüyorum. En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira civarında olur diye düşünüyorum. Seyyanen artış yapılır mı ya da refah payı verilir mi? Bunların hepsini 3-20 Temmuz arasında göreceğiz.

SSK VE BAĞ-KURLU NE KADAR ALACAK?

Konuyla ilgili TRT Haber'e konuşan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin şunları kaydetti:

Son 5 aylık enflasyona baktığımızda yüzde 22,72 oranında gerçekleşti. SSK ve Bağkur emeklileri önceki 6 ayda gerçekleşen yani temmuz ayı artışlarını ocak ve haziran artışlarına göre alıyorlar. Beş aylık enflasyona göre SSK ve Bağkur emeklilerinin aylık artışları yüzde 22,72 buna haziran ayı da ilave edilecek. Tahminlerimiz yüzde 25 seviyelerinde olacağı.

MEMUR VE EMEKLİSİNİN ALACAĞI ZAM DA BELLİ OLDU

Memur ve memur emeklilerinin de enflasyon farkı dahil olmak üzere 5 aylık enflasyona göre alacakları artış yüzde 17,38. Memur ve memur emeklilerinin haziran enflasyonuyla birlikte artışlarını yüzde 20 civarı tahmin ediyoruz. SSK ve Bağkur emeklilerinin aylık artışları yüzde 22,72 memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 17,38 bu rakamlara haziran ayında gerçekleşen enflasyon da eklenecek.

Memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağkur emeklilerinin enflasyon farkı belli dönemlerde memur ve memur emeklileri lehine, belli dönemlerde SSK ve Bağkur emeklileri lehine oluyor. Ocak 2024 artışını hatırlayalım. Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı hesaplaması nedeniyle yüzde 49,25 olmuştu.

SSK ve Bağkur emeklilerinin ise yüzde 37,57 olmuştu. Bu daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla birlikte emekliler yılı olması dolayısıyla da hepsi eşitlenmişti. Bu dönemsel oluyor. Bu yıl farklı olmasının temel nedeni de memur ve memur emeklileri ocak ayında toplu sözleşmeye göre yüzde 15 almışlardı. Temmuz ayında ise yüzde 10 alacaklar. Yüzde 10 zam alınıyor fakat enflasyon farkı yüzde 15'in üzerindeki enflasyon farkı ilave ediliyor. Bu dönem 10 puan ocakta 15 puan olması nedeniyle 5 puanlık fark oradan geliyor.