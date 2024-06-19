5 milyar TL ek vergiye tabi olacak YİP ve KÖİ projeleri belli oldu! İçinde Türkiye'nin önde gelen şirketleri var

19 Haziran 2024 17:05 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 17:04

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni vergi paketinin detayları açıklandı.

Vergi paketi taslağında şirketlere ek kurumlar vergisi bulunuyor.

Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle hayata geçirilen projeleri yöneten Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden yıllık 5 milyar TL ek vergi alınacak.

Söz konusu yasa Meclis'ten geçerse şirketler yüzde 5 artırılan yeni kurumlar vergisini 1 Ocak 2025'den itibaren ödemeye başlayacak.

ŞİRKETLERE EK VERGİ GELİYOR

Ekonomim.com'un ulaştığı bilgilere göre, Bayram tatili sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmesi planlanan vergi paketi taslağından, dev şirketlere ek vergi çıktı.

Vergi taslağında, Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) ve Yap-İşlet-Devret (YİP) modeliyle hayata geçirilen havaalanları, şehir hastaneleri, otoyollar, köprüler, tren hatları gibi yüzlerce projeyi yöneten şirketlere yıllık 5 milyar TL ek vergi bulunuyor.

Bu şirketlerin kurumlar vergisi oranı, bankalarla eşitlenecek.

Şirketler devlete artık yüzde 25 değil yüzde 30 kurumlar vergisi ödeyecek.

Devletin bu düzenleme ile yıllık yaklaşık 5 milyar TL, fazladan gelir elde etmesi planlanıyor.

YILLIK 5 MİLYAR TL EK VERGİ ÖDEYECEKLER ŞİRKETLER

Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle hayata geçirilen projeleri bazıları şöyle;

Osman Gazi Köprüsü

Avrasya Tüneli

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

Çanakkale Köprüsü

Ankara Garı

Birçok havalimanı

Şehir hastaneleri

Birçok otoyol