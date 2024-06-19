Serinlemek için girmişlerdi... 3 kişinin cansız bedenine ulaştı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Haziran 2024 16:58 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 16:59
Ankara'da serinlemek amacıyla Kurtboğazı Barajı'na giren 3 kişiden acı haber geldi. Ekipler, 3 kişinin cansız bedenine ulaştı.
Ankara'da henüz kimliği tespit edilemeyen 3 kişi serinlemek amacıyla öğle saatlerinde Kurtboğazı Barajı'na girdi.
Baraj kenarında bulunan vatandaşlar, bir süre sonra çocukların suyun içinde çırpındığını görünce hemen durumu ekiplere bildirdi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine dalgıç polisler ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AİLELERİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Kurtarma botuyla arama yapan ekipler 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Öte yandan hayatını kaybeden 3 kişinin aileleri olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı