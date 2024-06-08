Serinlemek isterken canından oldu! Sulama kanalına giren genç boğuldu

08 Haziran 2024 01:03 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 01:07

Sıcakların artmasıyla acı haberler gelmeye başladı. Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde DSİ’ye ait sulama kanalında bir genç boğuldu.

Kentte 40 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklığından bunalan 15 yaşındaki Semih A. sulama kanalına girerek serinlemek istedi. Akıntıya kapılan genç adam bir süre sonra suda batarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sualtı polis ekiplerinden “Kurbağa adamlar” sulama kanalına girerek Semih A.’yı arama ve kurtarma çalışmalarına başladı. Yaklaşık 6 saat süren arama çalışmalarında gencin cansız bedeni Alihocalı Mahallesi’nde bulundu. Talihsiz gencin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.