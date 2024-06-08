İliç'te son işçinin toprak altındaki bedenine 116 gün sonra ulaşıldı

08 Haziran 2024 00:44 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 00:53

Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı, alanda arama çalışmaları gece gündüz sürdürüldü. Son işçinin bedenine 116 gün sonra ulaşıldı.

İliç’teki maden ocağında 24 saat esasına göre ilgili ekiplerce toprak altında kalan ve şu ana kadar ulaşılmayan son işçinin bulunması için çalışmalar titizlikle devam etti.

DNA TESTİNDEN SONRA BELİRLENECEK

Son işçinin cansız bedenine yaklaşık 4 ay sonra ulaşılabildi. İşçinin kimliğinin ise DNA testi sonucunda belirleneceği öğrenildi.

Ayrıntılar hazırlanıyor...