Gaziantep'te orman yangını: Kısmen kontrol altına alındı

08 Haziran 2024 00:32 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 00:33

İslahiye Kaymakamlığı, ilçede anız yangını olarak başlayan ve mera bölgelerine yayılan yangına 200 araç ile 400 personelle müdahale edilerek kısmen kontrol altına alındığını açıkladı. Yangının çıktığı alan ise dron ile görüntülendi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi kırsal Güllühöyük Mahallesi mevkiinde anız yangını olarak başlayan ve daha sonrasında ise ekili alanlar, dikili alanlar ile mera bölgelerine yayılan yangın kısmen kontrol altına alındı. İslahiye Kaymakamlığı, kısmen kontrol altına alınan yangına itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık, orman, jandarma, güvenlik korucuları ve köylülerden oluşan toplam 200 araç ile 400 personelin müdahale ettiğini açıkladı.

YANGINI SÖNDÜRME VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemizde çıkan anız yangını yerleşim yerlerini tehdit etmeyecek şekilde devam etmekte olup kısmen kontrol altına alınmıştır. Vatandaşlarımızdan tedbirleri ve talep edilen araç destekleriyle yangına 200 araç ile 400 personelle söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun" ifadeleri kullanıldı.

Yangını kontrol altına alma ve soğutma çalışmaları sürüyor.