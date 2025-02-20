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 | Ömer Faruk Dogan

5 soruda Emlak Konut kampanyası: Peşinatsız ev sahibi olmak için bilinmesi gerekenler

Emlak Konut GYO, ev sahibi olmak isteyen orta gelirli vatandaşlar için büyük avantajlar sunan Kazançlı Yatırım Kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 1+1'den 5+1'e kadar geniş konut seçenekleri açıklanırken, üç farklı ödeme seçeneği sunuldu. Yeni konut kampanyası ile ilgili 5 soru derlendi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 16:46

Orta gelirli vatandaşlar için konut sahibi olmayı kolaylaştıran yeni kampanya başladı. Emlak Konut GYO'nun duyurduğu "Kazançlı Yatırım Kampanyası" kapsamında düşük faiz, esnek ödeme planları ve uzun vadeli kredi seçenekleri sunuluyor. Ev sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar sunan kampanyanın detayları ve 5 soruda merak edilenler derlendi.

EMLAK KONUT KAZANÇLI YATIRIM KAMPANYASI NEDİR?

Kazançlı Yatırım Kampanyası, Emlak Konut tarafından orta gelirli vatandaşların avantajlı fırsatlarla ev sahibi olmasını sağlamak amacıyla başlatıldı.

1) HANGİ DAİRE SEÇENEKLERİ MEVCUT?

Emlak Konut kampanyası, 1+1'den 5+1'e kadar birçok daire seçeneğini beraberinde getiriyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, istediği seçenekten yararlanabilecek.

2) ÖDEME PLANI VE VADE SEÇENEKLERİ NELER?

Kazançlı Yatırım Kampanyası ödeme planları 3'e ayrılıyor:

Birinci modele göre, Emlak Katılım Bankası aracılığıyla leasing yöntemi kullanılarak 120 aya kadar kredilendirme imkanı sağlanacak. İkinci modele göre, 1 yıl taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanacak. 13. aydan itibaren taksit ödemeleriniz başlayacak ya da 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar vadelendirme koşuluyla Emlak Konut'a borçlanma yoluyla konut alınabilecek.

Üçüncü modele göre ise peşinatsız, azalan taksitli satış yapılacak. Bu koşulda peşinat ödemeden direkt taksitlere başlanacak ve taksit tutarları her ay azalarak devam edecek. Bu koşulda 60 aya kadar vadelendirmede 0,99 vade farkı uygulanacak.

3) EMLAK KONUT KAMPANYA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular açık satış yöntemiyle yapılacak. Vatandaşlar satış ofislerine giderek satın alma işlemini gerçekleştirebilecek.

4) BAŞVURU İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Yaklaşık 4 bin 500 bağımsız bölümün satışa sunulacağı kampanyaya, 23 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek.

5) EMLAK KONUT KAMPANYASI KAÇ PROJEYİ KAPSIYOR?

Kazançlı Yatırım Kampanyası'nda İstanbul'da; Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Barbaros 48, BatıYakası, Ebruli Kayaşehir, Göktürk Kemerler Evleri, Gölyaka İstanbul, Hayat Flora, Kuzey Adalar, Majör Gölyaka, Meydan Başakşehir, NezihPark Bahçekent, NidaPark İstinye, Odak İstanbul, Senfoni Etiler, Park Yaşam Çınarköy, Tual Asya, Tual Gölyaka, Vadi Panorama ve Yeni Levent yer alıyor.

Balıkesir'de Balıkesir Emlak Konutları, Antalya'da Park Yaşam Antalya projeleri, İzmir'de ise All Sancak ve Evora İzmir projeleri bulunuyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Emlak Konut kampanyası başvuruları ne zaman başlıyor?
Emlak Konut kampanyası başvuruları 19 Şubat Salı günü başladı. Son başvuru tarihi ise 23 Mart.
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#Ekonomi
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