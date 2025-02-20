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 | İrem Çınar

Ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat! Emlak konut kampanyasında detaylar netleşti: İşte projenin geçerli olduğu il ve ilçeler

Emlak Konut’un orta gelirlilere yönelik yeni konut kampanyasında detaylar netleşti. İl il, ilçe ilçe belirlenen projelerle yaklaşık 4 bin 500 konut satışa sunuluyor. Üç farklı ödeme modeliyle esnek finansman seçenekleri sunulan kampanyada, en düşük daire fiyatı 5 milyon 650 bin TL seviyesinde olacak.

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Ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat! Emlak konut kampanyasında detaylar netleşti: İşte projenin geçerli olduğu il ve ilçeler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 09:42

Emlak Konut, orta gelir grubuna yönelik hayata geçirdiği "Kazançlı Yatırım Kampanyası" ile ev sahibi olmak isteyenler için avantajlı fırsatlar sunuyor. Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz’ın yaptığı açıklamaya göre, kampanya kapsamında 25 farklı projede yaklaşık 4 bin 500 bağımsız bölüm satışa sunulacak. İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki projeleri kapsayan bu kampanya, farklı ödeme modelleriyle dar gelirli vatandaşların bütçelerine uygun esnek çözümler sağlıyor.

ÜÇ FARKLI ÖDEME MODELİ SUNULUYOR

PEŞİNATSIZ AZALAN TAKSİT MODELİ

Peşinat ödemeden ev sahibi olma imkanı sağlanıyor. Taksitler her ay azalarak devam ediyor. Aylık %0,99 vade farkı ile 60 aya kadar ödeme seçeneği sunuyor.

İLK YIL TAKSİT ÖDEMESİZ MODEL

İlk 12 ay boyunca taksit ödemesi yapılmıyor, bu süre içinde taksitler Emlak Konut tarafından karşılanıyor. Bu model ile %12 kazanç elde etme fırsatı sunuluyor. %1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksitlendirme imkanı bulunuyor.

LEASING DESTEKLİ FİNANSMAN MODELİ

Peşinatsız ya da isteğe bağlı peşinat ödemesiyle Emlak Katılım Bankası aracılığıyla finansman sağlanıyor. 120 aya kadar vade imkanı bulunuyor. Örneğin, 6 milyon TL değerindeki bir konut için 60 ay vadede aylık 61.698 TL taksitle ödeme planı oluşturulabiliyor.

AZALAN TAKSİT MODELİNDE ÖDEME PLANI NASIL İŞLİYOR?

Bu ödeme modelinde taksitler her geçen ay düşerek devam ediyor. Örnek bir ödeme planı şu şekilde:

  • İlk ay 100 bin TL taksit ödemesi ile başlıyor.
  • 6. ve 18. ay arasında ara ödemeler yapılıyor.
  • 60. ayda taksit miktarı 80 bin TL’ye kadar düşüyor.

  • 48 ve 60 ay olmak üzere farklı vade seçenekleri bulunuyor.

KAMPANYA BAŞVURULARI VE KOŞULLARI

Başvuru tarihi: Bugün itibarıyla başlamış olup, son başvuru tarihi 23 Mart 2025 olarak belirlenmiştir.

Ev fiyatları: Kampanya kapsamında en düşük fiyatlı konut 5 milyon 650 bin TL seviyesinden satışa sunuluyor. İstanbul’da en uygun fiyatlı projeler Arnavutköy bölgesinde yer alıyor.

Başvuru yöntemi: Satış ofisleri ve çağrı merkezleri üzerinden başvuru yapılabilecek, ödeme planları oluşturulabilecek.

İlk ev sahibi olma şartı: Kampanyaya katılım için ilk ev şartı aranmıyor ve aynı aileden birden fazla kişinin başvurmasına da engel bulunmuyor.

Teslimat süresi: İstanbul’da hem Avrupa hem Anadolu Yakası’nda farklı projeler bulunuyor. Projeler arasında 4-5 ay içinde teslim edilecek konutlar olduğu gibi, yeni başlayıp 3 yıl içinde tamamlanacak projeler de yer alıyor.

İŞTE PROJENİN GEÇERLİ OLDUĞU YERLER

YENİŞEHİR ARNAVUTKÖY EVLERİ, Arnavutköy/İstanbul

YENİ FİKİRTEPE, İstanbul/Kadıköy

KUZEY ADALAR, İstanbul/Kartal

BARBAROS 48, İstanbul/Beşiktaş

BATIYAKASI, İstanbul/Kartal

EBRULİ KAYAŞEHİR, İstanbul/Başakşehir

GÖLYAKA İSTANBUL, İstanbul/Avcılar

ODAK İSTANBUL, İstanbul/Bağcılar

HAYAT FLORA, İstanbul/Küçükçekmece

MAJÖR GÖLYAKA, İstanbul/Avcılar

MEYDAN BAŞAKŞEHİR, İstanbul/Başakşehir

NEZİHPARK BAHÇEKENT, İstanbul/Başakşehir

TUAL ASYA, İstanbul/Sancaktepe

BAŞAKŞEHİR AVRASYA KONUTLARI CADDE, İstanbul/Başakşehir

GÖKTÜRK KEMER EVLERİ, İstanbul/Eyüpsultan

NİDAPARK İSTİNYE, İstanbul/Sarıyer

SENFONİ ETİLER, İstanbul/Etiler

TUAL GÖLYAKA, İstanbul/Avcılar

VADİ PANORAMA, İstanbul/Kağıthane

YENİ LEVENT, İstanbul/Sarıyer

PARK YAŞAM ÇINARKÖY, İstanbul/Çekmeköy

EVORA İZMİR, İzmir

ALLSANCAK, İzmir/Alsancak

BALIKESİR EMLAKKONUTLARI Balıkesir, Altıeylül

PARK YAŞAM ANTALYA Antalya/Aksu

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Sıkça Sorulan Sorular

Emlak konut kampanya şartları nelerdir?
Kampanyadan faydalanmak isteyenler için herhangi bir yaş veya gelir şartı bulunmuyor; herkes başvuru yapabiliyor. Bu koşulda, 6 milyon TL'lik konut için yüzde 25 indirim uygulanarak ödenecek toplam tutar 4.5 milyon TL'ye düşüyor. Bu seçenekte, yüzde 25 peşinat ödenip, 6., 12., ve 24. aylarda ara ödemeler yapılıyor.
ETİKETLER
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#Konut Başvuruları
#Orta Gelirli Konut
#Dar Gelirli Konut
#Ekonomi
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