Ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat! Emlak konut kampanyasında detaylar netleşti: İşte projenin geçerli olduğu il ve ilçeler

Emlak Konut’un orta gelirlilere yönelik yeni konut kampanyasında detaylar netleşti. İl il, ilçe ilçe belirlenen projelerle yaklaşık 4 bin 500 konut satışa sunuluyor. Üç farklı ödeme modeliyle esnek finansman seçenekleri sunulan kampanyada, en düşük daire fiyatı 5 milyon 650 bin TL seviyesinde olacak.
Emlak Konut, orta gelir grubuna yönelik hayata geçirdiği "Kazançlı Yatırım Kampanyası" ile ev sahibi olmak isteyenler için avantajlı fırsatlar sunuyor. Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz’ın yaptığı açıklamaya göre, kampanya kapsamında 25 farklı projede yaklaşık 4 bin 500 bağımsız bölüm satışa sunulacak. İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki projeleri kapsayan bu kampanya, farklı ödeme modelleriyle dar gelirli vatandaşların bütçelerine uygun esnek çözümler sağlıyor.
Peşinat ödemeden ev sahibi olma imkanı sağlanıyor. Taksitler her ay azalarak devam ediyor. Aylık %0,99 vade farkı ile 60 aya kadar ödeme seçeneği sunuyor.
İlk 12 ay boyunca taksit ödemesi yapılmıyor, bu süre içinde taksitler Emlak Konut tarafından karşılanıyor. Bu model ile %12 kazanç elde etme fırsatı sunuluyor. %1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksitlendirme imkanı bulunuyor.
Peşinatsız ya da isteğe bağlı peşinat ödemesiyle Emlak Katılım Bankası aracılığıyla finansman sağlanıyor. 120 aya kadar vade imkanı bulunuyor. Örneğin, 6 milyon TL değerindeki bir konut için 60 ay vadede aylık 61.698 TL taksitle ödeme planı oluşturulabiliyor.
Bu ödeme modelinde taksitler her geçen ay düşerek devam ediyor. Örnek bir ödeme planı şu şekilde:
48 ve 60 ay olmak üzere farklı vade seçenekleri bulunuyor.
Başvuru tarihi: Bugün itibarıyla başlamış olup, son başvuru tarihi 23 Mart 2025 olarak belirlenmiştir.
Ev fiyatları: Kampanya kapsamında en düşük fiyatlı konut 5 milyon 650 bin TL seviyesinden satışa sunuluyor. İstanbul’da en uygun fiyatlı projeler Arnavutköy bölgesinde yer alıyor.
Başvuru yöntemi: Satış ofisleri ve çağrı merkezleri üzerinden başvuru yapılabilecek, ödeme planları oluşturulabilecek.
İlk ev sahibi olma şartı: Kampanyaya katılım için ilk ev şartı aranmıyor ve aynı aileden birden fazla kişinin başvurmasına da engel bulunmuyor.
Teslimat süresi: İstanbul’da hem Avrupa hem Anadolu Yakası’nda farklı projeler bulunuyor. Projeler arasında 4-5 ay içinde teslim edilecek konutlar olduğu gibi, yeni başlayıp 3 yıl içinde tamamlanacak projeler de yer alıyor.
YENİŞEHİR ARNAVUTKÖY EVLERİ, Arnavutköy/İstanbul
YENİ FİKİRTEPE, İstanbul/Kadıköy
KUZEY ADALAR, İstanbul/Kartal
BARBAROS 48, İstanbul/Beşiktaş
BATIYAKASI, İstanbul/Kartal
EBRULİ KAYAŞEHİR, İstanbul/Başakşehir
GÖLYAKA İSTANBUL, İstanbul/Avcılar
ODAK İSTANBUL, İstanbul/Bağcılar
HAYAT FLORA, İstanbul/Küçükçekmece
MAJÖR GÖLYAKA, İstanbul/Avcılar
MEYDAN BAŞAKŞEHİR, İstanbul/Başakşehir
NEZİHPARK BAHÇEKENT, İstanbul/Başakşehir
TUAL ASYA, İstanbul/Sancaktepe
BAŞAKŞEHİR AVRASYA KONUTLARI CADDE, İstanbul/Başakşehir
GÖKTÜRK KEMER EVLERİ, İstanbul/Eyüpsultan
NİDAPARK İSTİNYE, İstanbul/Sarıyer
SENFONİ ETİLER, İstanbul/Etiler
TUAL GÖLYAKA, İstanbul/Avcılar
VADİ PANORAMA, İstanbul/Kağıthane
YENİ LEVENT, İstanbul/Sarıyer
PARK YAŞAM ÇINARKÖY, İstanbul/Çekmeköy
EVORA İZMİR, İzmir
ALLSANCAK, İzmir/Alsancak
BALIKESİR EMLAKKONUTLARI Balıkesir, Altıeylül
PARK YAŞAM ANTALYA Antalya/Aksu