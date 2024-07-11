50 milyon dolarlık Türkiye Kalkınma Fonu ve Yatırım Bankası Üst Fonu kuruldu

11 Temmuz 2024 10:10 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 10:09

Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde 50 milyon dolar büyüklüğünde yeni bir üst fonun kuruldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası arasında 50 milyon dolarlık yeni bir üst fonun kuruluşuna dair imzaları attı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından konuyla ilgili bilgi verildi. Üst fon yapısına ilişkin çalışmaların tamamlandığı aktarıldı.

50 MİLYON DOLAR BÜYÜKLÜĞÜNDE YENİ ÜST FON

Bakanlık ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası arasında imzalanana protokole dair detaylar şöyle;

"Kurulan üst fona Bakanlığımız tarafından 35 milyon dolar tutarında kaynak aktarımı taahhüdünde bulunulmuştur.

Kurulan üst fon ile Orta Vadeli Program hedeflerimiz çerçevesinde yüksek katma değerli alanlara kaynak aktarılarak girişim sermayesi ekosisteminin gelişmesine ve bu alanlarda mal ve hizmet üreten işletmelerin büyümesine destek olunacaktır.

Yapılan yatırımların, kaldıraç etkisiyle ülkemizin teknolojik gelişimi ve ekonomik büyümesine ivme kazandırması hedeflenmektedir."