Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

500 bin konut projesinde 9 ilde daha kura heyecanı yaşanıyor

500 bin konut projesinde kura heyecanı sürüyor. Bu hafta 9 ilde 45 bin 909 sosyal konutun hak sahipleri belirlenecek. Böylece kurası tamamlanan konut sayısı 121 bin 265'e yükselecek. İşte detaylar ve tüm şehirler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
500 bin konut projesinde 9 ilde daha kura heyecanı yaşanıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.01.2026
saat ikonu 09:04
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
saat ikonu 09:04

Bu hafta 9 ilde daha 45 bin 909 konutun hak sahibi belirlenecek. Böylece bugüne kadar kurası tamamlanan il sayısı 32’ye, hak sahibi belirlenen sayısı da 121 bin 265’e yükselecek. İşte şehirler ve tüm detaylar...

500 bin konut projesinde 9 ilde daha kura heyecanı yaşanıyor

Yüzyılın 'nde kuralar çekiliyor, binlerce hayallerindeki yuvaya bir adım daha yaklaşıyor. Proje kapsamında bu hafta 9 ilde daha heyecanı yaşanacak.

500 bin konut projesinde 9 ilde daha kura heyecanı yaşanıyor

Çevre, ve İklim Değişikliği Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yuva demek umut demek, gelecek demek" ifadesini kullandı. Bu hafta pazartesi Şanlıurfa, çarşamba günü Trabzon, Tokat, perşembe günü Amasya, cuma günü Manisa, Kastamonu, Sivas, cumartesi günü Aydın ve pazar günü Giresun'da kura çekilecek.

500 bin konut projesinde 9 ilde daha kura heyecanı yaşanıyor

Toplamda 45 bin 909 konutun hak sahipleri belirlenecek. Böylece kurası tamamlanan il sayısı 32'ye yükselecek. Hak sahibi belirlenen konut sayısı da 121 bin 265 olacak.

Toplu Konut İdaresi'nce () yürütülen proje kapsamında kura süreci 29 Aralık 2025'te başladı. Üç haftalık süreçte 75 bin 356 konutun kurası çekildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TOKİ İstanbul kiralık konut ilçe dağılımı belli oldu mu, başvurular ne zaman?
ETİKETLER
#murat kurum
#konut
#toki
#aile
#kura
#şehircilik
#konut projesi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.