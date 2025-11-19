500 bin TL değerinde sahte zeytinyağı ele geçirildi: 1 gözaltı

Gaziantep'te piyasa değeri 500 bin TL olan bin 674 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, jandarma ekiplerince 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, Nizip ilçesinde T.M.Y. isimli şahsın adresinde ve deposunda yapılan aramalarda satışa hazır halde ve 500 bin TL değerinde bin 674 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Gözaltına alınan T.M.Y. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.



Ele geçirilen sahte zeytinyağına ise gerekli numuneler alınmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu.