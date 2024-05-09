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500 ve 1000 TL'lik banknotlar basılacak mı? MB Başkanı Karahan açıkladı

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com
09 May 2024 11:57 - Güncelleme : 09 May 2024 12:31
500 ve 1000 TL&#039;lik banknotlar basılacak mı? MB Başkanı Karahan açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon toplantısında kamuoyu tarafından merak edilen "500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı gelecek?" sorusuna cevap verdi. Karahan, İhtiyaç görülürse gerekli adımları atacağız" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında TCMB'nin 3 yıllık enflasyon tahminini açıkladı. Karahan "500 ve 1000 TL'lik banknotlarla ilgili de önemli açıklamalar yaptı.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu'nu TCMB İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısında açıkladı. Merkez Bankası'nın 3 yıllık enflasyon tahminini anlatan Karahan, "2024 yıl sonu enflasyon tahminin yüzde 38’e çektik. 2025 ve 2026 tahminlerini sırası ile yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduk. Orta vadede enflasyonun yüzde 5’te istikrar kazanmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

500 ve 1000 TL'lik banknotlar basılacak mı? MB Başkanı Karahan açıkladı - 1. Resim

500 VE 1000 TL'LİK BANKNOT SORUSUNA CEVAP

Rapor sunumunun soru-cevap kısmında uzun süredir merak edilen  "Önümüzdeki dönemde 500 ve 1000 TL’lik banknotlar basılacağı iddia ediliyor. Bununla ilgili de yeni sayma makinelerinin görüntüsü sosyal medyada da gündem oldu. Bu konuda özellikle Merkez Bankası’nda banknot çalışması var mı?" sorusu yöneltildi.

Karahan, soruya cevap olarak "Üst kupür banknota ihtiyaç olup olmadığı bir çok faktöre bağlı, ihtiyaç görülürse gerekli adımları atacağız. Bu konuda düzenleme yetkisi BDDK'da, değerlendirilecekse kendileri gerekli olduğu şekilde açıklama yapabilir. Kırılganlıkları çok artırmayacak şekilde hareket etmekte fayda olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: tgrthaber.com
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