Enflasyonun vurduğu ülke yeni banknot çıkardı! Nakit yığınıyla sokağa çıkıyorlar

09 May 2024 09:59 - Güncelleme : 09 May 2024 10:04

Arjantin Merkez Bankası resmi para birimlerinin günden güne değer kaybetmesiyle nakit kullanımını kolaylaştırmak için 10 bin peso banknotlarını tedavüle soktu.

Artan nakit talebinin merkez bankasını zorlamasıyla Çin’de banknot bastırdı.

ÜLKEDE NAKİT KULLANIMI YAYGIN

Ülkede pek çok perakendeci kronik ekonomik istikrarsızlık nedeniyle müşterilerden hemen para almayı tercih ediyor. Bununla beraber ülkede son derece yaygın olan kayıt dışı ekonomi nedeniyle de nakit ödemeler yaygınlığını koruyor.

PARAYI SIRT ÇANTALARINDA TAŞIYORLAR

Yüksek enflasyon nedeniyle halk küçük ödemeler için büyük banknot tomarları, daha büyük ödemeler için ise sırt çantaları taşımak zorunda kalıyor.

Merkez Bankası dün yaptığı açıklamada yeni banknotların “kullanıcılar arasındaki işlemleri kolaylaştıracağını ve finansal sistemin lojistiğini daha verimli ve daha az maliyetli hale getireceğini” söyledi.

ARJANTİN PESOSU DEĞER KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

Ülkede ağır ekonomik kriz hüküm sürmeye devam ediyor. Peso son beş yılda değerinin yüzde 95'ini kaybetti ve yıllık enflasyon oranı mart ayında yüzde 287'ye kadar çıktı.

Ülkede aylık enflasyon oranı aralık ayında yüzde 26 ile zirve seviyeye ulaştı. Aralık ayında göreve gelen sağcı Başkan Javier Milei önümüzdeki hafta yayınlanacak olan nisan ayı aylık enflasyonunun oranının tek haneli rakamlarda olabileceğini ifade etti.

PARA BASMA BAĞIMLILIĞI SON BULMALI

Milei'ye göre enflasyonu kontrol altına almanın ve pesoyu istikrara kavuşturmanın yolu, para basmaya olan bağımlılığa son vermekten geçiyor.