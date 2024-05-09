Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>Altın fiyatları tepetaklak! İşte 9 Mayıs 2024 altın fiyatları...

Altın fiyatları tepetaklak! İşte 9 Mayıs 2024 altın fiyatları...

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
09 May 2024 07:28 - Güncelleme : 09 May 2024 07:29

Altın fiyatlarında inişli çıkışlı seyir devam ediyor... Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 9 Mayıs 2024 altın fiyatları...

Altın piyasasında ons altın dün saat 18:30 itibariyle 2,318 dolardan işlem gördü. Kapalı Çarşı’da gram altın ise %-0,03 düşüşle 2 bin 399 liradan alıcı buldu.

Serbest piyasada şu sıralar gram altın 2 bin 400 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 008 TL seviyesinden işlem görüyor.

Altın beş yıla damga vuracak, gümüş rekor kıracak! Uzman isimden uzun vadeli tavsiye - 3. Resim

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı.  Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 9 Mayıs 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

9 MAYIS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.400,41

Satış 2.400,76

Altın fiyatları tepetaklak! İşte 9 Mayıs 2024 altın fiyatları... - 2. Resim

9 MAYIS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.948,00

Satış 4.008,00

9 MAYIS 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 3.949,00

Satış 8.016,00

Altın fiyatları tepetaklak! İşte 9 Mayıs 2024 altın fiyatları... - 3. Resim

9 MAYIS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.767,00

Satış 15.957,00

9 MAYIS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.313,85

Satış 2.314,26

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...