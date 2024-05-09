Altın fiyatları tepetaklak! İşte 9 Mayıs 2024 altın fiyatları...

09 May 2024 07:28 - Güncelleme : 09 May 2024 07:29

Altın piyasasında ons altın dün saat 18:30 itibariyle 2,318 dolardan işlem gördü. Kapalı Çarşı’da gram altın ise %-0,03 düşüşle 2 bin 399 liradan alıcı buldu.

Serbest piyasada şu sıralar gram altın 2 bin 400 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 008 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 9 Mayıs 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

9 MAYIS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.400,41

Satış 2.400,76

9 MAYIS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.948,00

Satış 4.008,00

9 MAYIS 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 3.949,00

Satış 8.016,00

9 MAYIS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.767,00

Satış 15.957,00

9 MAYIS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.313,85

Satış 2.314,26