Altın beş yıla damga vuracak, gümüş rekor kıracak! Uzman isimden uzun vadeli tavsiye

08 May 2024 11:08 - Güncelleme : 08 May 2024 11:42

Yatırımcının rotası belli oldu, en çok kazandıranı TÜİK açıkladı

Yatırımcının rotası belli oldu, en çok kazandıranı TÜİK açıkladı

Ons altın çarşamba günü 2.310 dolara kadar gerileyerek FED'den gelecek sinyalleri beklemeye başladı. CME'nin FedWatch Aracına göre piyasalar artık Eylül ayında faiz indirimi olasılığının %65 olduğunu gösteriyor. Gram altın ise serbest piyasalarda 2 bin 400 TL üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Gümüş/TL fiyatları ise 28 TL'nin üzerinde bulunuyor.

TGRT Haber ekranlarına konuk olan Finansal Stratejist Halil Reçber altının gelecek yıllarda da gözde bir yatırım aracı olacağını ifade ederken gümüş için de olumlu konuştu.

Halil Reçber konu hakkında şunları kaydetti:

ALTIN GÜVENLİ LİMAN OLMAYA DEVAM EDECEK

Dünyada yatırım alternatifinin azaldığı bir dönem. Çünkü birçok yatırım enstrümanın doygunluğa ulaştığı da bir dönemi görüyoruz çünkü borsalardaki yükselişe dönük baktığımızda.

Faizlerin aynı şekilde dünyada zirvede olmuş olması bu noktada her zaman bir geçiş dönemi olarak bakacağımız bir sürecin içinde olduğumuz düşünüyoruz.

Evet altın fiyatları da belki de 2011'den sonra bu yılın sonu bu yılın başı ile birlikte dünya ons altın fiyatlarındaki yükseliş, döviz hareketleri ister istemez birtakım beklentilerin İsrail İran gerginliği, israil Filistin gelişmeleri, bunların hepsi altını zaten güvenli liman yapmıştı.

Son 12, 13 yılın en yüksek seviyesinde yeni hareketlerin başlamasına neden oldu. Tabii ki bunun içine enflasyonu da katacak olursak çünkü tüm dünyada belki görünmeyen bir enflasyon sürecinin etkilerini de görüyorlar. Güven, liman olmaya devam ediyor ve önümüzdeki süreçte de devam edecek.

ALTIN VE GÜMÜŞ ÖNEMİNİ KORUYACAK

Alternatif yatırım araçları çerçevesinde de bir karşılaştırma, bir istatistik bir kur çapraz kur değerlendirmesi yaptığımızda aslında altın fiyatları hatta gümüş fiyatları bu anlamda çok çok düşük kaldığını söyleyebiliriz.

Onun için önümüzdeki dönemde altın yatırımcısı. Dünyadaki altın fiyatlarının, gümüş fiyatlarının trenlerin devam edeceğini var sayacak olursak, belki bu birkaç yıllık bir süreç yeni başka da dünyada şahsen ben öyle düşünüyorum.

Önümüzdeki orta uzun vade için hala önemini koruyacağını tahmin ediyorum.

3 BİN DOLARIN ÜZERİ BÜYÜK BİR İHTİMAL

Alternatif yatırım araçları çerçevesinde de bir karşılaştırma, bir istatistik bir kur çapraz kur değerlendirmesi yaptığımızda aslında altın fiyatları hatta gümüş fiyatları bu anlamda çok çok düşük kaldığını söyleyebiliriz.

Onun için önümüzdeki dönemde altın yatırımcısı. Dünyadaki altın fiyatlarının, gümüş fiyatlarının trenlerin devam edeceğini var sayacak olursak, belki bu birkaç yıllık bir süreç yeni başka da dünyada şahsen ben öyle düşünüyorum.

Önümüzdeki orta uzun vade için hala önemini koruyacağını tahmin ediyorum.

ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILA DAMGA VURACAK

Çünkü dünya konjonktürü buna çok elverişti. Tabii kripto piyasaları da düşecek olursak bunlarla bağlantılı baktığımızda altın fiyatları, gümüş fiyatları yani değerli metaller, değerli emtia alanın çok ucuz kaldığını söyleyebiliriz.

Hatta bunun için de sanayi tarafında kullanılan bakır fiyatlarında bir çapraz kur karşılaştırma yaptığımızda bunlara göre de altın fiyatlarının çok düşük kaldığını söylemek mümkün.

Hatta şunu söyleyebilirim. 2011'deki zirvesi yeni geçildiğini düşünecek olursak, dünya fiyatları çerçevesinde değerlendiriliriz de yeni bir altın yükseliş trendinin önümüzdeki 5 yıla ben benim kanaatim damgasını vuracağını, etkili olacağını düşünüyorum.

GÜMÜŞ ALTININ YERİNİ ALACAK