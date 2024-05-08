Akaryakıta çifte indirim pompaya yansıdı

08 May 2024 10:15 - Güncelleme : 08 May 2024 10:20

Brent petrol rekor seviyelere çıkmasının ardından düşüşe geçti. Buna bağlı olarak benzin ve motorinde dün gece fiyatlar aşağı yönlü değişti.

GÖZLER OPEC TOPLANTISINDA

Brent ham petrol vadeli işlemleri çarşamba günü varil başına 83 doların altına düştü. Petrol, Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'ın OPEC+'nın ham üretimi artırmayı değerlendirebileceğini belirtmesinin ardından yaklaşık iki ayın en düşük seviyelerine geriledi.

OPEC 1 Haziran’da yeniden bir araya gelecek. Daha önce petrol üreten ülkelerin aldığı Günde yaklaşık 2,2 milyon varil petrolün piyasadan çekilmesini sağlayan mevcut tedarik anlaşmasının süresi Haziran sonunda sona erecek.

AKARYAKITA NE KADAR İNDİRİM GELDİ?

Benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim geldi. İndirim bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Böylelikle İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.12 TL olurken Benzinin litresi ise ortalama 42.64 TL oldu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.65 TL

Motorin litre fiyatı: 40.17 TL

LPG litre fiyatı: 20.97 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.56 TL

Motorin litre fiyatı: 40.10 TL

LPG litre fiyatı: 20.43 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.54 TL

Motorin litre fiyatı: 41.09 TL

LPG litre fiyatı: 20.87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.79 TL

Motorin litre fiyatı: 41.34 TL

LPG litre fiyatı: 20.51 TL