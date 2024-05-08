Yatırımcının rotası belli oldu, en çok kazandıranı TÜİK açıkladı

08 May 2024 10:37 - Güncelleme : 08 May 2024 10:42

Milyar liralık uyuşmazlık karara bağlandı, en çok şikayet edilen ürün belli oldu

Milyar liralık uyuşmazlık karara bağlandı, en çok şikayet edilen ürün belli oldu

Türkiye İstatistik verilerine göre, borsa nisan ayında yatırımcının güzünü güldürdü. Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %3,17, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %3,59 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

EN ÇOK KAYBETTİRENLER BELLİ OLDU

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %1,37 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %0,56, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,76, Amerikan Doları %2,55 ve Euro %3,87 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde; külçe altın %1,78 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %0,16, DİBS %0,36, Amerikan Doları %2,15 ve Euro %3,48 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE BAZINDA EN YÜKSEK GETİRİ KÜLÇE ALTINDA

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,31, TÜFE ile indirgendiğinde ise %10,08 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %7,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise %7,80 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %18,30, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,69 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,48, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,73 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

EN YÜKSEK GETİRİ BORSADA

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %23,92, TÜFE ile indirgendiğinde ise %13,60 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %23,85, Amerikan Doları %7,40 ve Euro %5,04 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %26,71 ve DİBS %44,81 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %13,54 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Amerikan Doları %1,54, Euro %3,70, mevduat faizi (brüt) %32,81 ve DİBS %49,41 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.