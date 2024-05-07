Akaryakıta çifte indirim, benzin ve motorin ucuzluyor
Petrol fiyatlarındaki gelgitli seyir yurt içinde akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren benzin ve motorine indirim gelecek.
Brent petrol fiyatlarının geçtiğimiz hafta rekor seviyelerden aşağı inmesi iç piyasada akaryakıta indirim olarak yansıdı.
ORTA DOĞU’DAKİ GELİŞMELER PETROLÜ DESTEKLEDİ
İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes ihmalinin sona ermesi düşeşe geçen petrol fiyatlarını yeniden toparladı. Brent petrol salı günü 84 dolara kadar yükseldi. Orta Doğu'da devam eden çatışma, bölgedeki ham petrol arzını kesintiye uğratabileceği korkusuyla birlikte petrol fiyatlarını destekledi.
Talep tarafında Suudi Arabistan, bu yaz güçlü talep görünümüne dayanarak haziran ayında Asya, Kuzeybatı Avrupa ve Akdeniz'e satılan ham petrolünün resmi satış fiyatlarını artırdı.
Bu arada, yatırımcıların Orta Doğu'da bir barış çözümüne ulaşılacağı yönündeki umutlarını sürdürmeleri ve güçlü ABD ham petrol arzının piyasa üzerinde baskı ortaya çıkarmaya devam etmesi nedeniyle petrol fiyatları iki ayın en düşük seviyeleri yakınında kaldı.
AKARYAKITA NE KADAR ZAM GELDİ?
Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren bezine 1,37 TL motorine 1,24 TL indirim gelecek. LPG'nin litresi İstanbul'da 20.97 TL'den Ankara'da 20.87, İzmir'de ise 20.51'den satılıyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL ANADOLU
Benzin: 43,84 TL
Motorin: 41,22 TL
LPG (Otogaz): 22,02 TL
İSTANBUL AVRUPA
Benzin: 43,92 TL
Motorin: 41,22 TL
LPG (Otogaz): 22,49
İZMİR
Benzin: 45,11 TL
Motorin: 42,48 TL
LPG (Otogaz): 22,08
ANKARA
Benzin: 44,84 TL
Motorin: 42,28 TL
LPG (Otogaz): 22,46 TL