Akaryakıta çifte indirim, benzin ve motorin ucuzluyor

07 May 2024 10:49 - Güncelleme : 07 May 2024 10:52

İslam Memiş'ten altında alım fırsatı uyarısı! Herkesin merak ettiği seviyeleri açıkladı

İslam Memiş'ten altında alım fırsatı uyarısı! Herkesin merak ettiği seviyeleri açıkladı

Brent petrol fiyatlarının geçtiğimiz hafta rekor seviyelerden aşağı inmesi iç piyasada akaryakıta indirim olarak yansıdı.

ORTA DOĞU’DAKİ GELİŞMELER PETROLÜ DESTEKLEDİ

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes ihmalinin sona ermesi düşeşe geçen petrol fiyatlarını yeniden toparladı. Brent petrol salı günü 84 dolara kadar yükseldi. Orta Doğu'da devam eden çatışma, bölgedeki ham petrol arzını kesintiye uğratabileceği korkusuyla birlikte petrol fiyatlarını destekledi.

Talep tarafında Suudi Arabistan, bu yaz güçlü talep görünümüne dayanarak haziran ayında Asya, Kuzeybatı Avrupa ve Akdeniz'e satılan ham petrolünün resmi satış fiyatlarını artırdı.

Bu arada, yatırımcıların Orta Doğu'da bir barış çözümüne ulaşılacağı yönündeki umutlarını sürdürmeleri ve güçlü ABD ham petrol arzının piyasa üzerinde baskı ortaya çıkarmaya devam etmesi nedeniyle petrol fiyatları iki ayın en düşük seviyeleri yakınında kaldı.

AKARYAKITA NE KADAR ZAM GELDİ?

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren bezine 1,37 TL motorine 1,24 TL indirim gelecek. LPG'nin litresi İstanbul'da 20.97 TL'den Ankara'da 20.87, İzmir'de ise 20.51'den satılıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU

Benzin: 43,84 TL

Motorin: 41,22 TL

LPG (Otogaz): 22,02 TL

İSTANBUL AVRUPA

Benzin: 43,92 TL

Motorin: 41,22 TL

LPG (Otogaz): 22,49

İZMİR

Benzin: 45,11 TL

Motorin: 42,48 TL

LPG (Otogaz): 22,08

ANKARA

Benzin: 44,84 TL

Motorin: 42,28 TL

LPG (Otogaz): 22,46 TL