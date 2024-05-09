Türk Lirası olumlu ayrıştı, işte döviz kurlarında günün ilk rakamları

09 May 2024 09:27 - Güncelleme : 09 May 2024 09:30

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bugün yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayacak. Rapor öncesinde yatırımcının gözü kurlara çevrildi.

DOLAR/TL GÜNE NASIL BAŞLADI?

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2690 liradan, avro 34,7480 liradan güne başladı. Serbest piyasada 32,2670 liradan alınan dolar, 32,2690 liradan satılıyor. 34,7460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,7480 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 32,2600 lira, avronun satış fiyatı ise 34,6990 lira oldu.

TL’NİN DEĞERİ 2,5 YILIN ZİRVESİNDE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nisan ayı verilerine göre, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Nisan'da 59,77'ye yükseldi. Böylelikle Türk Lirası’nın reel değeri 2,5 yılın zirvesine kadar çıktı.

TÜRKİYE’NİN RİSK PRİMİ DÜŞÜYOR

Öte yandan Türkiye’nin küresel piyasalarda ilgi görmesini sağlayacak ve yatırımcı güvenini pekiştirecek risk primi Şubat 2021'den en düşük seviyeye 281,75 puana indi. Bununla beraber geçtiğimiz haftalarda Citibank, dolara karşı TL’de uzun pozisyon tavsiyesinde bulundu.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELDİ

Dolar endeksi ise art arda üç seanstır yükseldi. Perşembe günü 105 civarına kadar çıkan endeks, FED para politikası ve enflasyon verilerini bekleyen yatırımcıların pozisyonlarıyla değer kazanacak gibi görünüyor.

TL OLUMLU AYRIŞTI

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan dolar bülteninde şu ifadelere yer verildi: Dün yurt içinde tahvil getirileri gerilerken, risk primindeki düşüşün hızlandığı ve kurda sakin bir seyrin ön plana çıktığı takip edildi. Dolar endeksinde yönün yeniden yukarı dönmesi ile birlikte dün GoÜ para birimleri satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Türk lirası dolar karşısında yatay kalarak görece olumlu ayrıştı.

USDTRY paritesi ise günü 32,2652 seviyesinden yatay kapattı. Türkiye 5 yıllık CDS primi dün 284,73 baz puana gerileyerek yılbaşından bu yana en düşük seviyesine indi. Kurda kısa vadeye ilişkin 30 – 33 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz.