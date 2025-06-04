6 taksi plakası ihale edilecek! İşte fiyatları

Yalova Çınarcık'ta çalışacak olan 6 adet tahditli ticari taksi plakası belediye tarafından ihale edilecek.

Yalova'ya 6 yeni taksi daha dahil edilecek. Çınarcık Belediye Başkanlığı, 6 adet Tahditli ve Ticari (T)Taksi Çalıştırma Ruhsatı Plaka Hakkı Satışını 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35. Maddesinin (a) bendine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edecek.

TEMİNATI 96 BİN LİRA

İhaleye katılmak için 96 bin lira geçici teminatın yatırılması gerekecek.

PLAKALARIN MUHAMMEN BEDELİ 3.2 MİLYON

Taksi plakaları için belirlenen muhammen bedel 3.2 milyon lira oldu. Plakaların değerleri ihalede daha da yükselebilir.